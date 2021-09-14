科技部長吳政忠13日宣布，因5G、高效能運算等新興科技應用需求提升，加上宅經濟、車市升溫，2021年上半年三大科學園區營業額在新冠疫情籠罩下續創新高，達到1兆7,128.28億元，較2020年同期增加3,447.23億元，成長幅度達到25.2％。

■營業額較去年同期增3,447億

同時，上半年三大科學園區出口總額提高到1兆2,799.92億元，較2020年同期增加22.6％，同期就業人數達到29萬5,003人，成長3.5％。科學園區的營業額、出口額、就業人數等三大指標，都有突破性成長，再創新高。

吳政忠指出，預估三大科學園區全年營業額可望成長15％以上，達到3兆4,854億元。

■積體電路首度突破至1.2兆

積體電路仍是科學園區主力產業，上半年營業額首度突破1兆元，達到1兆2,248億元，成長幅度為24.29％，其次為光電業的2,932.27億元，成長35.44％，第三為電腦及周邊產業的772.26億元，成長20.77％。

護國神山台積電為最主要營業額貢獻者，占竹科營業額17％，占中科營業額42.27％，在南科則占達到55％。

產學司長許增如表示，上半年成長最多的是光電產業，過去3年表現不好，但是疫情後的宅經濟、遠距商機、面板漲價等因素，帶動成長率提高到35.44％。積體電路產業則因為全球半導體需求，5G、物聯網等高階產品刺激，帶動營業額成長。

上半年科學園區新增廠商達到44家，新廠商投資額達到218億元，成長181％，顯示業者看好國內外科技業的景氣發展，對台灣投資環境有信心。

■中科全年可望站上1兆元

展望未來，預估全年竹科營業額可達1.5兆元，中科約為9,950億元，若第四季營業狀況更好，中科可望一舉突破營業額1兆元大關，南科則受惠於半導體製造業，營業額成長達9,900億元。

吳政忠表示，未來面板不會只是電視或顯示螢幕，而是會無所不在，台灣面板產業不能只針對大型顯示器，而是要跟生活結合，成為生活中無所不在的應用裝置。

日前行政院長蘇貞昌主持科技會報，台積電創辦人張忠謀等業界委員與會，吳政忠指出，許多與會委員都提到2050碳中和的目標，業者也都表示會全力配合政府運作，碳中和目標需要政府與業界高度配合才有辦法落實。

(時報資訊)

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