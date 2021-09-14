2021年投資詐騙猖獗，投信投顧公會理事長暨國泰投信董事長張錫在今年5月時也驚覺被詐騙集團盜用名號，因而起身開始打擊詐騙。張錫13日在本報與投信投顧公會、券商公會合辦的「防投資詐騙宣導論壇」中表示，在汲取各方意見後，對內向會員宣導、對外祭出「更吸睛」的反詐騙宣導，尤其強化網路社群宣導，另外，現公會也在研擬機制，讓名人授權公會向社群媒體申報詐騙。

準確預測台股飆漲的張錫，今年也意外成為「受害者」，引來不肖份子盜用其名號透過社群媒體、簡訊宣傳招攬會員。張錫指出，他是朋友告訴他後才知道，隨之拜託朋友加入LINE群組臥底一探究竟。群組每日會剪輯一些投顧資料、塑造專業形象，之後開始報「港仙股」明牌叫群組成員買，若一直沒開複委託戶、沒買的就會被踢出群組。

張錫進一步指出，當群組有成員反應買了「港仙股」後暴跌50％，假名人還會跟大家說「不怕！這是在洗盤，應該要再逢低加碼。」又或是再報另一支牌讓成員繼續投入資金。他表示，這類新型詐騙已不像過去需要匯到一個指定帳戶，現在投資人都是用自己的帳戶進出，等於是投資失利，也沒有詐騙帳戶可舉報，很難蒐集到具體的犯罪事證。

張錫表示，自己當時就立刻委任律師視情況追究相關行為人的民、刑事法律責任，但沒有任何「犯罪事實」，而且假設該帳號被抄，詐騙集團就會立馬換一個名字，以同樣的手法另起爐灶，讓人防不勝防。「若那麼好賺，詐騙集團為何要告訴你，如果真的是好股票絕不可能告訴別人讓籌碼亂掉，所以類似話術一定是假的！」

張錫指出，公會也在想辦法做預警機制，例如微信收到一些關鍵字像飆股、股票會賺幾％等關鍵字時，應該可以請相關的社群媒體或電信公司依規範打警語，以收預警之效。

張錫指出，目前投信投顧公會網站也設有專區，宣導合法業者、提醒冒名詐騙，但無法達到真正防堵的目的，公會也曾找LINE、臉書等，但這些社群媒體非常強勢，強調只依其母國規範，且只接受當事人的申訴，但很多情況是許多人被冒名不知道，公會即使有心協助防堵，卻常常不得其門而入。

張錫表示，未來公會會持續加強力度宣導。對內，會員有100多家會用網站宣導，因為基金投資人不少、粉專客戶也多；對外，公會利用公會平台、與媒體合作在人流多的捷運、車廂宣導廣告，甚至也會做社群廣告、臉書廣告，製作更有吸引力宣導影片，儘可能減少投資人受到傷害。

(時報資訊)