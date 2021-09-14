財政部國產署13日公告招標今年第三批地上權案共11宗，以高雄前鎮案、台中干城案底價均破5億元最受矚目，預計11月8日開標。而原本國產署研擬列標台北市信義區陸軍保養廠C基地（底價上看50億元），因地面上仍有建物與停車場建設工程，估計將延至今年底或明年單獨列標。

國產署副署長李政宗指出，第三批地上權案共11宗標的，合計面積約7.52公頃、權利金底價約24.53億元，地上權存續期間皆為70年，而地租年息3.5％，其中2.5％是依簽約年度地價計算、1％則隨各縣市公告地價調整。

李政宗表示，本次最受矚目地上權案件為底價5.24億元高雄前鎮案（2,400坪、住宅用地），距離高雄捷運凱旋站僅300公尺距離，附近有五甲公園、福誠高中，具學區與生活機能良好等亮點，估計營建業者可能標下做地上權住宅販售。

配合台中大車站暨干城再生整體規劃，國產署也陸續推出標的，本次為5.02億元的台中干城案（1,800坪、商業用地），因位處台中車站的站前商圈，一旁是知名景點宮原眼科冰淇淋、另一側是台中車站，距離一中街僅2公里，可說是台中市的都心地上權。附近干城地上權土地已有全聯插旗，預計將做為旗艦門市。

李政宗也指出，本次地上權面積最大案件為雲林縣虎尾鎮6,870坪（4.01億元）、7,000坪（3.73億元）等兩宗標的，皆為住宅區，因靠近高鐵雲林站、中科虎尾園區等，具備投資開發潛力。

至於台北市信義區陸軍保養廠C基地原本也劃為第三批地上權，該案底價高達50億元且面積約4,800坪，距台北101大樓不到1公里，堪稱是今年最大的北市都心地上權。然而，因國防部仍在協助瓦斯業者遷移增壓站，並將停車場連結至陸軍保養廠E基地，國產署估計最快要等到今年底或明年才能公告列標。

(時報資訊)