中央銀行選在理監事會議前再度啟動大規模的不動產專案金檢，知情人士認為，除了央行擬透過金檢了解最新不動產業務市況，也代表央行接下來可能會在第四季理監事會議再提出新的選擇性信用管制措施。

金融圈人士認為，此次的專案金檢，絕對會是央行決定是否採取新管制措施的關鍵，由於此次央行選案金檢的銀行群，最快也得在本月底、下月初才能全面完成金檢，相關金檢報告出爐可能要等到10月中旬之後，絕對來不及在第三季理監事會議前提供完整評估資料，因此央行仍以在今年第四季理監事會議再祭出新管制措施的可能性較高。

央行大規模專案金檢，亦有在政策上重大的宣示意義；有關人士指出，央行亦藉此宣示對不動產市場的高度關注，就算央行第三季理監事會議未再提出新的管制措施，但在時隔半年央行再度推出大規模的專案金檢，已代表央行積極監控國銀的不動產放款業務的態度。

此外，當前不動產市場景氣難明，也令央行評估必須拉長觀察期。例如，央行上月25日公布7月土建融及房貸業務統計，雖然房貸總量8.452兆元，土建融2.656兆元， 均雙雙續創歷史新高，但倘若細看增長的幅度，會發現不論是房貸或土建融業務的增量、增幅，都已較6月衰退，這到底是房市真的降溫，或僅是受到本土疫情高峰的影響，央行內部也評估，至少得看9月的數據出爐，才會比較明朗。

金融圈人士認為，也正因為如此，央行先進行專案金檢，作好準備，再出手拿捏不動產管制措施，以避免決策失誤的風險。

(時報資訊)