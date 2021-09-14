根據央行統計，各銀行配合中小企業專案貸款，至今累計有11家承作金額破百億元，主要還是國營銀行及公股銀行合計有八家、最高是合庫銀行878.41億元，民營銀行有三家、最高是台北富邦銀行182.3億元。

統計至9月9日止，央行中小企業專案貸款承作金額百億元以上的銀行，依序是合庫銀行878.41億元、台灣中小企銀427.97億元、台銀384.52億元、一銀373.55億元、華銀352.78億元、彰銀240.64億元、北富銀182.3億元、兆豐銀179.97億元、土銀178.20億元、上海銀165.80億元、玉山銀147.68億元。

觀察至去年11月時，承作破百億元的還只有七家，且全部是國營及公股銀行，直到去年12月才有首家民營銀行玉山銀逾百億元，讓破百億元的銀行增至八家。今年第一季紓困需求降溫，3月才又新增一家公股銀逾百億元。之後4月新增上海商銀逾百億元，行政院啟動紓困4.0後，6月北富銀承作金額也逾百億元，讓逾百億元的銀行增為11家。

北富銀積極衝刺紓困貸款，全力相挺中小企業，7月往前上升一名至第九名，8月更再前進至第七名，顯現後來居上，居民營銀行第一名。

銀行資金調度主管認為，長期以來這類配合政府專案的紓困貸款，通常扮演一定程度的政策配合，因此都以公股銀行為主力，民營銀行受限於資金成本較公股銀行高，就算全力配合，也往往不敵公股，因此如北富銀、上海銀、玉山銀的成績，格外值得肯定。

(時報資訊)