中央銀行23日理監事會議將對中小企業貸款再加碼，自4,000億元調高至5,000億元。據了解，主要是企業紓困需求仍在，央行中小企業專案貸款申請期限至今年12底，但統計至9月9日的申請受理金額已來到4,124.02億元，核准金額則達3,904.86億元，原本4,000億元額度所剩金額不到100億元，央行因而決定再加碼。

央行去年4月為紓困推出中小企業專案貸款，當時總額度2,000億元，當年9月上調至3,000億元，今年5月本土疫情爆發後，配合行政院紓困4.0，再調高至4,000億元，接下來調高至5,000億元，已是第三度調高。

統計至9月9日止，17個月多來，該專案核准貸款金額已破3,900億元，總額度剩餘不到96億元，受理申請金額4,124億元，央行經滾動檢討，總額度可望直接上調至5,000億元。

觀察台灣疫情從去年以來至今年前四個月均控制良好，內外需表現也十分亮眼，央行去年4月推出的紓困中小企業專案貸款，有資金需求的企業，大多數均已到位。因此，今年1月專案貸款金額降至104.6億元，2月受農曆春節及228假期影響，當月貸款金額更大減至71.89億元，3月及4月也僅100億元出頭。

但5月中旬本土疫情爆發並升至三級警戒，內需產業大受衝擊，政府加碼推出紓困4.0，央行中小企業專案貸款金額也逐月衝高，5月為178.09億元，6月逾200億元，7月更衝破300億元，8月續增至337.95億元。

根據央行統計，中小企業專案貸款推出後，企業貸款最高是去年6月的381.12億元，其次是去年5月的359.33億元，再來就是今年8月的337.95億元。

銀行授信主管認為，儘管疫苗接種加速中，本土確診數多僅個位數，但國際變種病毒疫情仍在肆虐中，後續發展還是難料，就先看中秋連假過後疫情是否續穩，年底前企業紓困需求仍在，專案貸款額度再提高，仍有其必要性。

(時報資訊)