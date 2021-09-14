複委託市場交易熱絡，近來卻遭到詐騙集團鎖定，尤其透過香港「仙股」交易的詐騙手法最為常見，為避免有更多股民受害，大型券商主動提出擬拉高香港創業板的投資門檻。據了解，券商公會最快10月將開會討論，並向主管機關建議，率先從制度面出招防詐。

由於近年國際股市強漲，以及在本土投資人積極投入之下，帶動複委託交易熱度持續升溫，今年前7月成交金額已達2.68兆元，但其中卻有詐騙集團「亂入」，藉由手機、臉書、Line等方式誘騙投資人。

根據警政署刑事局統計，今年以來光是詐騙簡訊就攔阻了約400萬通，前8月造成財損金額已達去年全年，顯示民眾遭金融詐騙情況有加速趨勢。

為了強力防堵詐騙，證券業者主動出擊，罕見提出希望進行業務限制的意見，擬透過券商公會向金管會證期局建議修改規定，把香港創業板股票投資門檻拉高至須具備專業投資人資格。

據悉，元大及永豐金兩大複委託交易券商已有初步共識，最快將於10月開會進行討論，避免更多投資人受騙。

券商表示，目前符合複委託詐騙態樣案例中，有高達9成以上都是發生在香港創業板股票，也就是俗稱的「仙股」交易。由於香港創業板股票有不少都是屬於借殼掛牌，股權相對集中，甚至有時攤開大股東名單一看，只有4、5個人，在特定人士操作下，很容易影響股價大漲大跌。

而詐騙集團經常透過通訊軟體設立美女帳號，勸誘投資人買進特定仙股，同時主力再以反手倒貨套利，股價單日跌幅動輒達6、7成以上，造成股民嚴重損失，尤其以剛接觸複委託的股市小白，以及40、50歲中年族群遭詐騙的情況較多。

金融詐騙事件層出不窮，就有業者提出警示，雖然香港仙股股價不高，成交占比也小，但詐騙事件頻傳，國內投資人遭詐金額「積沙成塔」，導致資金持續流往海外，已是不容輕忽的「現在進行式」，若不趁早防堵，對正常交易的複委託市場影響將越來越大。（相關新聞見A2）

(時報資訊)