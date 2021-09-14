大陸官方整頓螞蟻集團再出重拳。外媒報導，大陸監管部門要求螞蟻集團將最重要業務─支付寶予以分拆，並要求「花唄」及「借唄」兩大網貸業務與其他金融業務切割，單獨建立應用程式（APP）。報導指出，官方此舉是為了加強對金融科技企業的監管，且螞蟻集團不會是唯一的監管目標。

受此消息影響，阿里巴巴港股13日重挫4.23％，收報160.8港元。港股科技股同樣大跌，恒生指數受到拖累，13日暴跌392點重挫1.5％，收報25,813.81點。截至13日晚間8點，阿里美股盤前下跌1.7％，報165.25美元。

自螞蟻集團2020年11月IPO觸礁後，除被人行等監管層多次約談，要求將金融業務進行調整和切割之外，近期再傳出官方有意推動國資與螞蟻成立合資徵信公司，以利掌握重要的數據資料。

英國金融時報13日引述消息人士透露，根據官方的規劃，支付寶在與螞蟻集團分拆後，將不能再對客戶信用狀況進行內部審查，而必須依賴外部信用評分。支付寶目前擁有逾10億的用戶，活躍用戶也超過7億，過去一直是螞蟻集團重要的數據和流量來源，一旦進行切割，對螞蟻集團業務將是一大打擊。

另外，大陸監管單位要求螞蟻集團需將「花唄」及「借唄」獨立出來，並需引入外部股東、成立單獨的APP，並要求螞蟻集團需和國有企業合資成立全新的個人徵信公司，並將其掌握所有與信貸相關的使用者個資與數據，全都移交到上述徵信公司。

消息人士表示，目前已經有數家官方背景的企業持有上述個人徵信公司的大量股份。其中，螞蟻集團與浙江省旅遊投資集團各持有35％的股份，其他國資背景的股東還包括浙江電子口岸公司和杭州市金融投資集團。這都是螞蟻集團整改內容的一部分。上述人士指出，螞蟻集團不會是唯一受此新規影響的網貸機構。

中國人民銀行等部委在今年4月約談螞蟻時，曾提出五大整改方向，其中一項就是斷開「花唄」、「借唄」與支付寶的連結。上述兩大業務是螞蟻集團的「金雞母」，一旦付之實施，螞蟻集團經營將面臨更大不確定性。

另一方面，目前大陸正推動國資企業入股互聯網平台，進而可管理並掌握龐大的數據庫。在螞蟻之前，路透8月曾報導，國資背景的企業將入股字節跳動的重要子公司北京字節跳動科技，同時也持有新浪微博主要子公司北京微夢創科網路股權。（相關新聞見A9）

(時報資訊)