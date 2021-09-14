中央疫情指揮中心13日宣布好消息，考量國內疫情趨緩和家庭團聚等人道考量需求，即日起開放已完成結婚程序的外籍配偶與未成年子女，可於邊境嚴管期間申請入境，這項開放陸、港、澳也適用。

因中國大陸2019年底爆發新冠疫情，台灣自2020年2月起暫緩陸、港、澳等地居民入境，僅開放持有居留證的陸配可申請來台，導致許多未成年子女無法入境就學、就醫等問題。而8月21日指揮中心宣布重啟境外生入境，但來台工作者及跨國伴侶仍被阻擋在外。

指揮中心表示，為保障國人家庭團聚，自即日起將授權外交部駐外館處受理國人外籍配偶及未成年子女申請依親、探親簽證，並核發「特別入境許可」簽證。原持有依親簽證效期於今年5月19日至9月13日屆期者，其簽證效期自動延長至12月31日。

副指揮官陳宗彥指出，過去邊境管制期間，外籍配偶及未成年子女入境採專案方式，在考量本土疫情趨緩及出入境需求，為保障民眾家庭團聚權，放寬入境限制。這次放寬規定，陸、港、澳等地配偶與未成年子女都適用，會協助外籍配偶及子女入境。

13日指揮中心公布，新增2例本土確診案例和3例境外移入，本土個案分別為幼兒園群聚相關桃園個案，及台北市確診國中生的家屬。

由於疫情趨緩，機師染疫案及新北幼兒園群聚事件已在控制下，且多數縣市連續多日零確診，蘇揆13日在擴大防疫會議上建議指揮中心，應在二級警戒下，適度鬆綁活動會展的活動人數上限及容留人數等相關指引規範，並要求指揮中心，考量國人生活上的便利性，及民眾生計上的便利性，以嚴格遵守相關指引防疫目標為前提，朝向越來越人性化及易於執行方式鬆綁。

下周即將針對12至17歲學生進行施打BNT疫苗，蘇揆指揮中心按規劃配送疫苗及配置施打站，並對外詳實說明學生施打BNT疫苗的自願性及相關副作用，也請指揮中心於各施打站妥適規劃相關醫療人力，並備妥因應副作用藥劑及後送機制，做到預防於未然。

中央預計23日啟動校園12歲以上青少年集體施打BNT疫苗，繼台北市後，新北市也宣布，提前到22日施打，集體接種後，全校採居家線上授課2天，學生如有不適，也可請3天疫苗假。

(時報資訊)