中央銀行即將在23日召開第三季理監事會議，知情人士透露，在理監事會議召開前，央行已先行著手規劃新一波專案金檢，標的鎖定土建融、工業區閒置土地放款、豪宅貸款和投資客貸款成數與利率等四大項目，被視為是先進行監理措施成效的「沙盤推演」。

全球市場一片濃厚的升息氛圍下，歐美等海外地區不動產價格已率先反映升息的預期而顯著上揚，台灣主計處公布的最新CPI指數也處於走升態勢，金融圈人士認為，不動產向來被視為「抗通膨」的重要資產，因此接下來房價一定會漲，這也使央行在拿捏不動產放款政策及監理上更加小心，因此才在召開理監事會議前啟動大型不動產放款專案金檢，透過金檢搜集到的不動產市場最新情資，在理監事會議中討論。

知情人士透露，央行時隔半年，此次再啟動大型的不動產放款專案金檢，主要有兩大訴求，一來是為了驗收央行從去年底到今年3月一連兩波的選擇性信用管制政策成效，尤其是檢視銀行是否有循灰色模糊地帶「鑽漏洞」的行為；二是透過專案金檢，測試銀行的不動產放款業務當前的最新「水溫」，看看是否有「過熱」的現象，必須要再出手提出更嚴格選擇性信用管制措施。

據指出，此次央行並非對全體國銀進行專案金檢，而是會根據一些指標來挑選部分具代表性的銀行出列，除了不動產放款業務量有一定水位的銀行，包括土建融或房貸業務在今年上半年成長特別顯著的銀行，也將位列央行金檢的對象。

其中，在土建融業務上，央行在去年12月的選擇性信用管制措施已特別對於購地貸款及餘屋貸款下達管制令，在成數上分別以最高六成五及五成為限，今年3月則再加入工業區閒置土地貸款最高成數不得逾五成五的規定。

金融圈人士指出，近來市場盛傳部分銀行對於工業區閒置土地貸款以「周轉金」來「變通」提高成數，央行對相關消息非常警覺，應會趁金檢一探究竟；此外，在土建融業務方面，除了銀行是否有依照管制令的規定，在六成五以內的成數核貸，土建融接下來衍生的「分戶貸款」中「有多少變成高價宅的貸款」，也很令央行矚目，同樣是為這次金檢土建融及房貸業務的重點。

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(時報資訊)