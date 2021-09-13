隨著美國非農數據遠遜於預期、美國聯準會(Fed)對於縮減購債(Taper)行動有雜音，市場又面臨震盪，台股從近2個月低點大反彈後，近日又陷入區間震盪，台股周一(13日) 以17446.31點作收，下跌28.26點，成交值2526億元，仍低於3000億元。財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，外資近2年在台股賣超將近一兆台幣，但台灣底子硬，基本面禁得起考驗。

謝金河以「外資提款，誰成了提款機？」為題，周一證交所公布上周外資買超276億元，今年到9月10日為止，外資總共賣超台股4390.89億元，如果把去年的賣超5394.7億元加上去，合計賣超9785.59億元，也就是外資近2年在台股賣超將近一兆台幣，為史上最大規模的賣超。

謝金河把資料整理後，外資這2年大量提款台灣晶圓雙雄，去年賣超44萬4424張，今年再賣超41萬2415張，2年累積85萬6839張，金額可能超過4兆元，台積電股價一度大漲至679元，卻成了頭號提款機。外資去年賣超聯電103萬3987張，今年又賣超25萬8822張，2年累積129萬2809張，聯電去年賣超多，今年賣超少，加上高盛把聯電目標價看到119元，聯電股價反而創新高。

謝金河表示，許多大漲的個股，股價上去後容易成為外資提款機，去年外資在長榮著墨不多，今年長榮漲到233元，外資賣超49萬4786張，但萬海，陽明仍買超。外資去年賣超中鋼12萬1863張，上周加碼8.5萬張，今年外資買超30萬4490張，看起來中鋼是外資的新歡。

謝金河指出，這種外資去年大賣超、今年大買超的，金融股最有代表性。富邦金去年外資賣超20萬4918張，今年買超4萬3922張，富邦金市值跑到9161億元，成為台股第4強。

謝金河也提醒，最近外資報告，忽多忽空，有的看法十分極端，引起業界大老闆不平之鳴，甚至有一些外資券商也大玩當沖或隔日沖，還有出現調高目標價消息出來，反手大賣，或是在發布利空報告後，反手大買。這種走偏鋒手法，謝金河要投資人要十分小心，千萬不要被外資帶到陷阱裡屠殺，並呼籲金管會也應該多加關注外資在市場上的不當炒作。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意