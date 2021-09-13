美股今年來大多頭行情延燒，標普500指數54度觸及歷史新高，不過隨著指數迭創新高，大盤已浮現過熱警訊，加上通膨與供應鏈瓶頸利空終將衝擊企業獲利，多家華爾街投銀看空短線後市，德意志銀行更警告，美股短線可能出現「猛烈的修正」。

美股這波大多頭行情一再令人驚豔，標普500指數今年以來總共54度觸及歷史新高，寫下1995年以來同期最多次紀錄。

然而，由於本益比同步拉升到歷史高點，越來越多華爾街投銀警告美股短線恐出現拉回的風險。

美國銀行上周三發布偏空的研究報告指出，「盤勢發展其實沒有值得雀躍的地方，而且接下來還有什麼利多可以期待？大多數市場看多的因素其實已經都反應的股價上了。」

美銀因此將標普500指數年終收盤目標水位調降至4,250點，較上周五收盤4458.58點低了4.7％。

摩根士丹利上周發布研究報告將美股投資評等調降至「減碼」，指股市投資寧可買進歐股與日股，同時建議拉高現金配置，顯見操作心態轉趨保守。

摩根士丹利表示，「可以預期對於我們加碼現金的動作，市場會有許多人紛紛翻白眼，但此一動作是基於我們認為，未來一年現金的投報率會優於美股、政府公債與信用產品。」

花旗上周發布的研究報告同樣警告美股短線可能拉回的風險，報告特別提及融資融券比過於懸殊，以標普500指數為例，做多與做空比率達10比1，若大盤跌破4,435點，其中有半數的多單就將面臨虧損。

報告進一步表示，「換句話說，大盤即便小幅拉回，也會觸動多單停損賣壓，進而擴大大盤跌勢。」

德意志銀行首席策略師查德哈（Binky Chadha）則指出，「從各種股價評估標準來看，目前美股水位已處於歷史高檔，隨著這波景氣循環快速地推進，大盤出現猛烈修正的風險也同步上揚。」

(時報資訊)

#美股 #標普 #華爾街

主要市場指數

紐約道瓊
34797.81 +190.09(0.55%)
22:06
S&P500
4464.86 +6.28(0.14%)
22:06
Nasdaq
15063.53 -51.96(0.34%)
22:06
費半指數
3438.63 +21.98(0.64%)
22:06
日經225
30447.37 +65.53(0.22%)
14:15
南韓KOSPI
3127.86 +2.10(0.07%)
17:01
香港恆生
25813.81 -392.10(1.50%)
16:08
上證指數
3715.37 +12.26(0.33%)
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深圳成指
14705.83 -66.04(0.45%)
16:29
英國FTSE
7081.43 +52.23(0.74%)
21:51
法國CAC
6700.68 +36.91(0.55%)
21:51
德國DAX
15743.97 +134.16(0.86%)
21:51

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