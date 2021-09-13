澳洲打工度假是不少年輕人嚮往的，一名台灣女YouTuber「Yui」如願到當地，卻碰上新冠肺炎（COVID-19）導致工作機會減少，她決定到不受疫情影響的工地就業，並公開工作日常和內容，其中薪水竟比台灣一般上班族多3倍。

Yui紀錄一天的工作流程，她換好安全帽、螢光服和鋼頭鞋，打卡後被安排到高空作業，所有東西必須要扣鏈子防止掉落，因此工具變得非常多。她拿著器材到大樓外牆打膠，將窗戶邊框的縫隙填滿，認為比起砌磚塊等粗重項目，打膠相對不吃力，怪不得工地女生多半都做這個和刷油漆。不過，最困難的地方也有，對Yui來說是要很耐熱，因為自己有熱過敏，只要發熱眼睛就會腫脹，得隨身攜帶過敏藥。另外，Yui加碼介紹澳洲較大的工地，還會有盥洗室、休息室等設備提供工人使用。

女生做工地有哪些需要注意之處？Yui提出兩點「廁所不多」、「有時候會被騷擾」，畢竟職場環境男女比例不均，她第一天到工地上班就慘遭襲胸，呼籲如果遇到任何狀況，千萬要向老闆或工頭請求保護。

至於大家最想了解的薪資，Yui也大方公開，表示時薪25澳幣（約516元新台幣），一周能賺取3萬元新台幣，一個月下來就有12萬元新台幣，「我覺得其實還不錯啦，就是賺得到錢。」

Yui第一天上班就被襲胸。（圖／[email protected] Yui的小日子）

Yui在澳洲工地的月薪為12萬台幣。（圖／[email protected] Yui的小日子）

【澳洲雪梨VLOG】女生也能做工地? 週薪破千的打膠妹來了！內附工作內容及工具購買指南 ｜Yui ?

(時報資訊)