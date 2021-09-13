大陸「造車新勢力」三雄蔚來汽車、理想汽車、小鵬汽車搭著去年全球電動車巨頭特斯拉發展腳步，以及北京當局強推新能源車政策，目標2025年達到有20%銷售為新能源車占比，加上電動車電池供應商寧德時代領先地位優勢，大陸新能源車就如去年半導體產業發展一般強勁，但大陸工信部周一(13日) 表示，希望新能源車企業兼併重組做大做強。

據華爾街日報報導，大陸工信部長肖亞慶周一在一場記者會指出，大陸現在新能源汽車企業數量太大，處於小而散的狀況，政府鼓勵新能源車企業進行兼併重組，這個行業需要對先進技術進行更多投資。大陸工信部要求新能源車企業提高續航力、智能控制以及充電安全等技術。

大陸工信部發言人田玉龍表示，車用晶片供應鏈緊繃仍需要很長一段時間處理，北京當局正在採取一些措施替代，例如積極扶持大陸半導體企業加快供應能力，並與國際廠商合作。大陸國家市場監督管理總局上周就對3家哄抬車用晶片的半導體通路商裁罰，並繼續針對囤貨、哄抬價格等行為打擊。

官方數據顯示，截至2019年初，大陸有635家企業進入新能源車產業，包括電動乘用車；但根據大陸官媒報導，當年底僅有80家生產出電動乘用車。

根據大陸工商徵信平台「企查查」資料顯示，大陸現存與新能源車產業相關的企業突破32.1萬家，光是2020年新增8.1萬家，年增65.3%，2021年上半年就新增7.7萬家，年增165.5%，1年半以來新增超過15萬家，以上海、深圳、廣州等城市新增數量最多。

新能源產業發展成為全球最新的發展趨勢指標之一，這也是北京當局設定氣候變遷與碳中和排放目標的支撐產業之一，大陸乘用車市場資訊聯席會(China Passenger Car Association 大陸乘聯會) 數據顯示，2021年前8個月新能源車銷量增長到原來的3倍多，達148萬輛，整個乘用車市場的增長率為17.1%。

但北京諮詢公司Sino Auto Insights的董事總經理Tu Le表示，北京當局高層的一番話透露，他們可能看到產能過剩與太多品牌無法通過產品市場競爭，導致耗費過多資金，這在大陸市場非常常見，導致這些企業最後靠削價競爭，給整個產業帶來極大壓力。

Tu Le預期，蔚來、小鵬汽車以及美國股神巴菲特押注的比亞迪將脫穎而出。

企查查調查數據顯示，2021年投資人向大陸新能源車產業相關類股投入820 億元人民幣（約127 億美元）。比亞迪以融資金額排名第一，但其他前5大公司包括了目前母公司面臨巨額負債的恒大汽車，以及擁有破產紀錄的公司創辦人賈躍亭所主導的法拉第未來，顯示該行業仍在初創期，不少集團砸重金跨入，包括華為、百度、小米等大陸科技公司，去年透過商業合作與投資進入新能源車產業競爭行列。

蔚來汽車經歷一筆大陸官方主導的投資案注資 70 億元人民幣（10 億美元）後2020年股價飆升1000%，小鵬汽車則是獲得廣東省投資機構5億元人民幣的資金，2020年股價也有驚人漲勢，以近10年融資次數來看，小鵬汽車以14次居冠，蔚來汽車13次居次，寧德時代以12次排名第三，法拉第未來則是以402.4億元人民幣高居融資第一企業，。

不過，2021年以來，蔚來汽車在美國上市的股票下跌 22%，小鵬汽車在美上市的股票同期下跌 10%。

2021年上半年先後有2家企業登陸科創板，分別是動力電池製造商天能股份，新能源汽車控制器研發商菱電電控，顯示大陸新能源車產業相關類股已然成為資本市場新炒作話題，投資人也搶進市場，但隨著初期投入的企業已經奠定產業格局，預料接下來的整併活動將讓這些較具規模的企業更有競爭力，讓該市場迎來深度洗牌。

(時報資訊)