經濟部貿調會13日發布最後產業損害調查報告指出，印度、越南、馬來西亞及印尼等東協四國產製進口陶瓷面磚反傾銷案對我國產業有實質損害。財政部關務署表示，財政部反傾銷調查也顯示東協四國陶瓷面磚業者確實有傾銷行為。

財政部關務署在未來十天內會將財經兩部最後調查結果送交關稅稅率審議小組決定，惟目前仍未確定課稅與否。但依照過往經驗，若財經兩部認定有傾銷與損害國內產業情況，我國高機率會針對進口涉案貨品課反傾銷稅。

若確定對東協四國陶磁面磚業者課徵反傾銷稅，關務署指出，我國將依照反傾銷調查的傾銷差率課稅，估計印度業者適用稅率為0％～20.07％、越南為0％～19.41％、馬來西亞為7.78％、印尼為16.83％。

(時報資訊)