針對互聯網平台「屏蔽網址鏈接問題」，大陸工信部信息通信管理局指現要求互聯網企業進行自查。阿里巴巴13日回應指出，互聯是互聯網的初心，開放是數位生態的基礎，公司將按照工信部相關要求，與其他平台一起面向未來，相向而行。

字節跳動則指出，保障合法的網址連結正常訪問，是互聯網發展的基本要求，事關用戶權益、市場秩序和行業創新發展。該公司將認真落實工信部決策，呼籲所有互聯網平台行動起來，不找藉口，明確時間表，積極落實，給用戶提供安全、可靠、便利的網路空間，讓使用者真正享受到互聯互通的便利。

騰訊控股也表示，堅決擁護工信部的決策，在以安全為底線的前提下，分階段分步驟地實施。

(時報資訊)