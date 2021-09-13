台股今(13日)開低震盪，早盤一度摜破季線，終場收在17446.31點，下跌28.26點，守住季線，成交值2526億元，仍低於3000億元，分析師表示，大盤撐在季線之上，有利多頭，但必須連續3天不跌破，才有機會上攻，且成交量能需拉大到3500億元以上，才能突破上方層層壓力關卡，假如一直維持在2千多億元，可能回測17100點左右的月線，甚至更低的半年線。

台股近期量縮不到3千億元，是否影響指數上攻力道？啟發投顧分析師李永年在《投資盤問室》節目表示，大盤撐在季線之上，有利多頭，但必須要連續3天都不能跌破，之前有2次收復季線，但盤到第3天就又跌破，台股是上周五(10日)收復季線，因此，一直到周三(15日)看能不能站穩季線是重要關鍵，如果能站穩，將有利台股上攻。

李永年指出，台股現在還有一個大問題，就是量能不足，雖然一般來說，用小量突破關卡，表示大盤籌碼穩定，但從17400點往上到歷史高點18034，上頭累積了很大的套牢量，必須有大的成交量才能突破上檔的層層壓力關卡，估計至少需要3500億元，假如一直維持在2千多億元的低量，可能會回測月線，甚至回測半年線(約17122點)都有可能。

除此之外，李永年也表示，時序約在中秋節過後，美股也將面臨技術分析的時間轉折點，至於是轉折向上或轉折向下，就要看美國投資銀行在聯邦公開市場委員會(FOMC)會議後，對縮減購債等貨幣政策如何解讀，如果解讀為利多，美股上漲，台股也會跟進漲勢，如果解讀偏向利空，美股下跌，外資也會站在賣方，恐引發一波跌勢，簡單來說，台股接下來要看美股臉色。

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(時報資訊)