面板大廠群創光電路竹廠杜姓技術副理月領逾10萬薪資，卻於2020年4月間涉嫌偽造打卡紀錄，不當領取薪資，遭到公司資遣。杜男不服提起確認僱傭關係之上訴，二審高雄高分院判定，杜男曾自承偽造打卡是為接小孩，駁回上訴。

判決書指出，杜姓男子主張於1999年受雇至今，任職群創光電路竹廠技術副理，為主管職位，每月薪資10萬餘元，但資方於2020年4月17日以偽造到離場打卡紀錄為由，違法解雇他。

杜男控訴，他服務年資迄今已超過20年，期間克盡職守並無任何違規行為，且在職期間，資方也從未告知他打卡行為有何違規，並未懲處過，而第一次因此理由處罰就處以最嚴重的解雇處分，不符合勞動基準法。

資方指出，杜男任職的管理職並未涉及拜訪客戶的業務，其工作地點均在路竹T6廠區，2020年3月間杜男的主管反映其有出勤異常的情形，經啟動內部調查程序，發現在2019年5月至2020年4月間，杜男都是透過遠端方式打卡上下班，一共有29次周一整日未實際出勤、7日早退違規，累計達36次出勤違規行為。

資方表示，於2020年4月15日、17日與杜男進行訪談，過程中杜男不停謊稱是去台南廠區參加課程，所以才沒在路竹廠區打卡，最終認定其行為已嚴重影響公司內部紀錄，並構成刑法詐欺犯行，依法進行解雇。

一審期間橋頭地院勘驗相關證據，最終判定杜男敗訴，而杜男不服，二審高雄高分院指出，杜男身為主管，卻利用遠端打卡之便鑽漏洞，且29次整天曠職時間都為星期一，早退7次時間除了一次為星期二之外，其他6次多為星期一與星期五，顯見杜男是為了延長假日才刻意為之。

二審法官發現，杜男曾在公司內部調查時，坦承每周一以遠端打卡是為了方便接送小孩，因此其主張曠職期間有處理公務等，不足採信。最終駁回上訴，可再上訴。

(時報資訊)