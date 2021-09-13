是德科技（Keysight Technologies Inc.）宣布與聯發科技（MediaTek）共同合作，藉由在Sub-6GHz頻譜中聚合300 MHz頻寬的三個5G New Radio（NR）載波（3CC CA），達成6Gbps資料傳輸速率的里程碑。透過這項合作，行動通訊業者可在獨立模式（SA）下，更有效率地部署先進的5G服務。

聯發科技使用該公司最新的M80 5G數據機，和Keysight 5G協定研發工具套件（基於是德科技UXM 5G網路模擬解決方案），在聯發科技位於新竹科學園區的實驗室中，實現了超過6Gbps的資料傳輸速率。

是德科技全球銷售事業群資深副總裁Mark Wallace表示：「對於許多已在FR1頻段投入大量資金的行動通訊業者而言，這個里程碑意義重大。他們需要能夠更有效地利用所分配的頻譜，來部署要求高資料速率的先進5G NR服務。是德科技與聯發科技的合作計畫，證明了只要能在5G NR獨立模式下善用載波聚合的威力，便可在FR1中實現極高的資料速率。」

全球有將近80家行動通訊業者正積極投資於SA模式的5G NR，以充分發揮新式行動通訊標準的優勢。市面上已經有超過300款裝置，支援採用SA模式的5G NR。

聯發科技無線通訊系統發展本部總經理潘志新表示：「藉由與是德科技合作，聯發科技成功測試並展示了在Sub-6GHz頻譜中，使用3CC載波聚合技術實現出色資料速率效能的可行性，為行動通訊業者部署先進5G服務帶來新的可能性。這個里程碑意義重大，因為全球許多行動通訊業者都擁有各種不同的中低頻段頻譜，他們正積極轉移到5G SA網路，以把握這類新功能所帶來的機會。」

(時報資訊)

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