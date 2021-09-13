花旗銀行4月宣布出售台灣消金業務，買主預計在9月底出爐，市場傳出富邦金、國泰金、星展銀行及渣打銀行等4家呼聲最高，消息一出引起網友們熱議，有內行人點出，今（13日）天的股價漲幅似乎已經洩密了，猜測漲幅最高的富邦金有機會吃下。

工商時報報導，花旗銀行此次出售消金業務，包括1400億元房貸、500億元小額信貸，財富管理規模近2000億元，約50萬名財管客戶，還有270萬張左右有效信用卡，存款則有3000多億元及3300名員工。

報導指出，花旗銀開價600億元起跳，且總部希望9月能拍定台灣市場的交易，即要確定買家，目前初步傳出如台北富邦銀、國泰世華銀、渣打銀及星展銀都有受邀進入第二輪議價。

隨著時間越來越靠近，花旗獎落誰家成為關注焦點，引發PTT網友們熱烈討論，不少人表示，今（13日）天的股價似乎已經洩密了，猜測漲幅最高的富邦金相當有機會奪下。

網友紛紛留言，「今天漲最多的那隻啊」、「怎麼感覺又有內褲線了」、「今天有一家金控變飆股」、「宇宙邦還買啊，股價又要再噴一波了嗎」、「以宇宙邦的企圖心應該很想吃，沒有肥肉不吃的道理」、「邦邦總部快蓋好了，辦公室還空著呢，買爆」、「今天都在暗示你了，一定有人早知道。」

儘管如此，還是有網友持懷疑態度，認為富邦金已經併日盛金，再吃下花旗的機率並不大，「宇宙邦買完日盛還有力氣買這個嗎= =」、「宇宙邦要買，金管會應該不會同意」、「邦邦吃的話，政府那關過得了？」、「不是富邦，不用再幻想了」、「感覺政府不太可能讓富邦吃了又吃。」

此外，有人點出，近期外資、投信頻頻買超國泰金，似乎成為一項觀察指標，「扣掉星展跟渣打，國泰比較有可能」、「最近外資很常買超國泰，蠻有機會的吧」、「只看籌碼佈局的話，國泰可能性87%」、「猜國泰，小兒、大哥狂買」、「國泰啦，怎麼可能讓富邦一直吃」、「國泰股價也一直飆啊，猜他。」

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意