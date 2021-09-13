倫元投顧分析師陳學進表示，台股13日開低震盪收小跌，終場下挫28.26點，跌幅0.16％，收在17,446.31點；櫃買指數亦同步拉回2.35點，跌幅1.09％，收在212.28點；三大法人進出方面，外資轉賣32.77億元，投信續買1.24億元，自營商轉賣8億元，惟外資法人於台指期續賣1,108口多單，累計淨空單部位為15,403口，心態呈現謹慎中性偏多。

台股13日異常沉悶，主要受到Delta疫情、美國聯準會（Fed）縮表計畫的干擾，再加上本周將面臨中秋連假，以及美股衍生性金融商品即將進行結算，即四巫日結算，在市場擔憂加權指數波動之心理下，使大盤量縮震盪。

選股方面，中鋼、中鋼構、東鋼、春源、春雨、彰源、強新、嘉鋼、台泥、亞泥、嘉泥、信大、台聚、亞聚、中華化、廷鑫、萬在、威健、茂綸，股價強勢表態；不過，台積電、聯電、世界，祥碩、譜瑞-KY、創惟、競國、金像電、穩懋、全新、宏捷科、景碩、耀勝、研華、日月光投控等，則是下殺拉回。

個股方面，本周納入投資組合的德宏，8月營收1.96億元，年增逾256.3％，配合股價低檔量增、站穩於10日線及月線之上，加上法人心態仍偏多，預期後市仍有續漲機會可期。

展望後市，國內整體經濟仍可望穩步復甦成長，後續將隨「三尊頭」疑慮化解、慣性改變、月線同步翻揚、內外資法人心態轉趨偏多下，預期後市只要守穩「萬七」關卡不破，仍有望持續向前高「萬八」挑戰。

選股方面，基本上仍不脫離三大範疇，包括晶圓代工、電動車、Space X星鏈計畫，惟策略上仍應謹守「低接不追高」原則；至於貨櫃航運指標股就看長榮，隨股價壓縮整理已至末端，目前就待何時帶量上攻。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意