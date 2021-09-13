想借的都借了。壽險業者7月1日起開辦的保單紓困貸款，即將進入尾聲，但近來每日新申貸金額都不高，本月10日、11日甚至單日都不到1億元，各只有8千萬元左右，創保單紓困貸款開辦以來的單日新低，壽險業者分析，應是想動用保單貸款的保戶都已動用，申貸款已減少。

除了台灣人壽可到今年底外，大部分壽險公司受理保單紓困貸款申請，只到9月30日，再扣掉中秋連假等，只剩下約11天可受理申請，若以目前每天1億元上下的申請速度，則到9月底整體保單紓困貸款金額可能只有140億元。

保單紓困貸款即壽險業開辦，三年單一借款利率1.28％，比壽險公司先前推出的保單優惠貸款方案利率還低，更低於現行保單借款利率3~6.9％的區間，甚至可以借新還舊，所以7月一開辦，每天申貸金額3~7億元不等，整個7月保單紓困貸款申貸金額共82.7億元。

8月左右就降到每日1億多元，一直到8月17日申貸金額才突破100億元，比當初預期略晚，且到9月開始，每天申貸金額再降低，大約都在1億元附近，10日及補上班的11日，各只有8,800元跟8千元左右，申貸金額比7月及8月更少。

壽險業者分析，很多保戶還是有額度可以借，只是未必想動用，而有資金需求者可能7月或8月都已申請，現在有需求者可能已不多。

由於保單借款必須是有保單價值金、且壽險公司有開放借款的保單才能動用，再者是保單借款還是會影響到後續保單理賠金額，等於借款期間，若有理賠事件發生，就要扣掉已借額度，有些保戶若沒有急需資金，大部分都不會想動用保單借款。

再加上7月下旬疫情警戒下降，民眾逐漸恢復正常工作，估計經濟受衝擊者亦減少，所以9月保單紓困貸款申貸金額可能連30億元都不到。

(時報資訊)