雖然今年全民日常深受疫情衝擊，不過竹科廠商營運亮眼，竹科管理局13日公布上半年竹科營運狀況，上半年營業額達7,439.72億元、年增31.42，創下同期新高，六大產業同步高幅度成長，其中以光電產業撥雲見日，大幅成長43.77%為最高。

除了光電產業大幅成長外，電腦及周邊產業及積體電路產業分別成長37.43%及31.67%；生物技術、通訊及精密機械產業成長率分別為14.88%、12.83%及8.55%

上半年竹科出口額為7,468.99億元、年增32.5%，同步創下新高；受到原物料及電子零組件需求增加，進口額2,873.97億元，年增22.82%。

竹科管理局指出，竹科廠商營業額成長，主要原因在於疫情在疫苗覆蓋率逐步提升，全球經濟穩健復甦，5G、高效能運算等新興科技應用需求持續成長，宅經濟熱度不減及車市升溫，支撐電子及資訊通訊等高科技產品成長力道強勁。

今年上半年竹科共新引進23家投資案，投資金額137.15億元，預估三年內可再提供2,900人以上就業機會，創造375.5億元營業額。生技類占新核准入區廠商14家，占了六成，其中運用竹科ICT產業優勢結合生技醫藥量能，開發精準健康產品或服務者有八家。

竹科重大投資案包括北極星生醫投資20億元於宜蘭園區投入癌症新藥及生物製藥代工，台寶生醫投資10億元進駐生醫園區設置細胞治療生產基地等，此外，力晶積成電子銅鑼園區新廠開工動土，將投資2,780億元興建二座12吋晶圓廠，預計2023年可開始初期量產，可增加3,000個就業機會，產值達每年600億元以上。

(時報資訊)