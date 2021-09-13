大陸全國碳排放權交易市場（下稱全國碳市場）自7月16日上線交易以來，到9月13日運行將滿60天。截至9月10日，全國碳市場碳排放配額（CEA）累計成交量844.7萬噸，累計成交額人民幣（下同）4.2億元。

大陸證券時報報導，北京師範大學政府管理研究院副院長、產業經濟研究中心主任宋向清對記者表示，整體上看，碳交易市場向好趨勢明顯，碳排放通過市場調節的功能開始釋放，碳交易市場逐漸活躍，正在按照規則和預設軌跡步入正軌，市場開始走向良性迴圈發展。

報導指出，全國碳市場以發電行業為突破口，第一個履約週期納入2,162家企業，總共覆蓋45億噸二氧化碳排放量。上海環境能源交易所最新統計資料顯示，9月10日，全國碳市場碳排放配額（CEA）掛牌協定交易成交量3,040噸，成交額13.4萬元，收盤價每噸44元，較前一日上漲4.79％，相對於全國碳市場上線時48元的開盤價下降了8.3％。

截至9月10日，在全國碳市場運行的41個交易日中，CEA日均成交量為20.6萬噸。從成交方式來看，其中，掛牌協議成交量為541.2萬噸，占比64％，掛牌協議成交額2.8億元，占比66.7％。大宗協定交易成交量為303.5萬噸，大宗協定交易成交額1.4億元。

宋向清表示，從成交量和成交額兩大資料來看，全國碳市場上線運營之後，交易雙方仍處於試探和摸底階段，交易價格受多重因素影響，仍具有不確定性，交易規模仍處於市場整合時期的低位元，預計這種情況可能還將持續一段時間。

他說，大陸碳排放交易市場剛剛啟動，企業持觀望態度在所難免，交易雙方在價格上互相試探和摸底也是市場常態。但由於碳配額發放已經逐漸收緊，且歐美韓日等制定了更高的自願減排貢獻目標，從全球「碳達峰、碳中和」戰略地位進行趨勢分析，碳交易價格逐步攀升將是比較可能會發生的。

宋向清表示，事實上，只有當碳配額價格高於減排邊際成本的碳價，才能有效發揮碳排放權交易機制的作用，促進企業節能減排，推進碳中和。這必然意味著未來碳交易規模和價格可能會雙雙提升，碳交易市場活躍度和交易頻次亦將顯著提升。

(時報資訊)