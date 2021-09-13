【時報記者郭鴻慧台北報導】水泥廠信大(1109)今(13)日下午舉行法說會，總經理楊大寬說，台灣區上半年受到疫情的影響建案工程有延宕，需求遞延至下半年，但因原物料煤炭價格飆高恐將影響成本，營運保守看待。

信大水泥2021年台灣水泥及熟料銷售目標在77萬噸，上半年銷售已達42萬噸，上半年有提前達成目標的趨勢，台灣現階段疫情趨緩，今年國內銷售數字可望逾77萬噸的目標。

另外，信大在中國大陸今年水泥銷售目標訂在222萬噸，依上半年銷售量來看，已達106萬噸。自8月起中國大陸在雨季趨緩，南京區的水泥價格陸續反彈，但因煤炭價格高、水泥價不如去年同期及週邊道路維修影響出貨等因素，將會影響毛利率下降。

信大發言人吳連富說，兩岸10月水泥業將進入旺季，水泥價格可望上漲，大陸水泥產業仍然嚴控總產量，實施錯峰限產及供給側改革等政策，預期水泥價可望逐步回升，大陸水泥銷售於未來3至4個月可以追趕上今年銷售目標。

信大積極資產活化，除了位在北市衡陽路106號土地合建，已經與全坤建(2509)簽訂合約外，位於關西土地194公頃開發案，目前正與財政部國有財產署辦理國有財產土地交換作業中。信大北市衡陽路106號土地合建，今年2月已經交付全坤建處理，目前正在補送建照當中，該土地面積約60坪，合建分配比例，未來信大可以分配到70%，由於取得此筆土地已多年，成本僅1000萬元，進行合建土地估價已經飆漲至4.5億元，收益倍數成長。

(時報資訊)

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