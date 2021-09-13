國內五金連鎖通路品牌振宇五金（2947）配合初次上櫃前辦理現金增資發行新股，採競價拍賣及公開申購方式辦理；將於14日啟動上櫃前競拍，競拍日期從9月14日起至16日止，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，競拍底價為66.67元，預計10月上旬正式掛牌上櫃。

振宇五金為結合專業五金及家庭五金商品之複合式五金連鎖銷售通路，40％客群為專業師傅，60％為一般喜好DIY的族群；目前全台門市據點共有58家，未來將以人口八萬開一家店，全台拓展市場規模。

受惠於近年房屋的自行維護及裝修風氣漸起，再加上振宇五金實行多年的標準化、專業化市場管理政策，以及數位化管理奏效，近年營收、獲利呈現穩健成長，109年度合併營收為15.83億元，每股盈餘6.1元； 110年上半年累計營收8.37億元，稅後淨利約6,000萬元，相較於去年同期年增7.99％，EPS3.47元，8月單月營收1.51億創歷史第三高，累月達11.46億、年增9.23％，持續創新高。

展望未來，振宇五金上半年雖受本土新冠肺炎疫情影響，門市營收仍持續成長，下半年營運重心將積極加速展店，拓展市場版圖並預計今年第3季到第4季於北部及南部門市會陸續開出，持續增添營運動能。

(時報資訊)