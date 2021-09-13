多方消息人士指出，近日正式註冊成立的小米汽車或將採用「雙工廠」模式，即，在通過收購方式以獲得產能和生產資質，以便迅速投產；同時另選址自建廠，保證接下來穩定的產能需求。

據財聯社報導稱，小米即將接手寶沃（Borgward Group AG）北京工廠，消息人士稱，北京市有關方面正積極推動小米通過收購寶沃汽車獲得生產資質，並且應該很快就會有結果。

知情人士表示，如無意外，這一方案或在9月內落地，北京市有關方面正會同行業主管部門推進此事（指收購寶沃），將寶沃18萬輛產能轉入小米汽車項目。

此外，有招聘公司相關人士表示，據其得到的資訊，小米汽車可能已經在武漢經濟技術開發區漢南區完成了自建工廠的選址，離小鵬工廠不遠，很快就會開工建設。

此外，小米集團創辦人雷軍9日赴被稱為「汽車城」的吉林省長春，除拜訪當地官員之外，亦到了中國一汽集團，就合作事宜進行深度洽談。一汽集團為大陸汽車生產廠商之一，合資品牌包括一汽豐田及一汽大眾。

近日傳出，小米汽車計劃2024年上半年出車。大陸媒體引述知情人士透露，近幾個月，小米一直與零部件公司洽談合作，形容小米汽車「野心很大」，計劃在2024年出車後，此後3年，每年推出一款新車，3年總銷量達到90萬輛。

(時報資訊)