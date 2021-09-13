全球資金寬鬆加上美國持續推動經濟振興方案，激勵REITs加速成長。投信法人指出，美國REITs基本面良好，第二季REITs財報大幅超出預期，各產業加速增長與復甦，尤其是醫療照護REIT，在長期需求強勁且股利率優於一般REITs下，資金可望持續進駐。

合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金經理人徐啟葳表示，去年以來高齡者設施住宅的入住率受到疫情影響而表現不佳，但今年第一季以來隨著疫苗施打普及，入住率可能回升至八成以上，根據研究顯示，高齡者設施住宅REITs有機會在2021年底恢復，並在2022年隨著入住率改善而加速成長，預估2021年第二季租金收入季成長可望1.2％。

雖然高齡者設施住宅受到疫情影響而出現短線震盪，但醫療辦公大樓及生物實驗室REITs表現卻是相對穩定，在去年以來的疫情期間，醫療辦公大樓及生物實驗室的需求居高不下，不僅出租率提高，現金流量也同步攀升。

徐啟葳指出，製藥與生技公司的蓬勃發展帶動生物科技實驗室的需求，而且在疫情期間，一般民眾前往大型醫療院所的意願降低，轉往專科型的醫療辦公大樓或是手術實驗室，都推升了這兩類醫療REITs的出租率及現金流。

在醫療REITs三大龍頭中，Healthpeak從生命科學和醫療辦公物業中獲利最多，約占其公司獲利的8成以上，Ventas約32％，Welltower則約有24％。

徐啟葳指出，目前美國醫護人員與居民都已優先獲得疫苗施打，對環境安全的信心增強，高齡設施住宅人口回流，同時各州也收到了額外的美國聯邦醫療補助計劃，醫院及專業護理機構已在多項刺激計劃獲得了直接的補助支持，自費的安養院亦分配了補助，多數政策對於醫療照護不動產有利，長線不看淡。

(時報資訊)