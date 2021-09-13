【時報記者莊丙農台北報導】艾美特-KY(1626)今天舉行線上法說會，公司啟動三年全面品牌提升計畫，線上、線下代理商會在未來三年進行優化更替；而對於下半年展望，董事長史瑞斌維持保守看法，2022年希望以今年的基礎營收有5～10％的成長，而毛利率今年上半年比去年同期下滑5～6％，目標未來能夠轉嫁50％～60％。

艾美特-KY今年上半年營收64.12億元，年增15.52％，毛利率13.09％，相較去年19.34％明顯下滑6.25個百分點，主要受到缺料及延後交貨影響，導致生產效率下降及生產成本提升，營業損失0.44億元，稅後虧損0.74億元，每股虧損0.53元。

上半年大陸銷售年增14％、東北亞銷售年增26％、歐美年增4％；各產品比重部分，上半年電風扇銷售占比90％，年增18％，電暖器因今年年初暖冬氣候，出貨低呈現衰退，小家電占比4％，年減27％，換氣扇占比3％，年增46％。

公司未來三年研發方向，包括清潔、清掃及複合式多功能商品，並拓展壓縮機及製冷晶片應用商品，像是變頻空調、車載冰箱及製冷系列產品等為主。

有鑑於大陸市場處於快速競爭情況，疫情後不但未減反而更加嚴峻，更多品牌加入戰局，艾美特-KY啟動未來三年品牌提升計畫。史瑞斌指出，艾美特品牌在1993年進入大陸創立後，至今將近30年，雖然大陸有一半人知道艾美特，但隨大陸市場這波品牌淘汰，市場消費年齡層再降低，艾美特品牌有下沈趨勢，必須讓艾美特新品牌延續下去。這次品牌提升計畫核心主題為「精工製造-源於艾美特」50周年品牌季，2022年到2024年內銷營業規畫每年增長方向邁進。

史瑞斌表示，品牌提升計畫不會有太多額外費用產生，至於發展的品項會更多，目前已經在做的品項，從個人護理到生活類，像貼近年輕人也喜歡的泡腳機、氣炸鍋，都已經在投入，而銷售不錯的新風系統，今年可望成為銷售破億人民幣的新項目。

對於今年下半年看法，史瑞斌仍趨保守，主要因大部分材料成本占50～60％，原材料漲幅是最大衝擊，加上家電IC也缺料，影響毛利率。今年跟外銷客戶價格都是在去年底已經談妥訂價，無法調整影響較大，但內銷也幫助很多客戶吸收成本，所以現階段還是關心原材料價格是否回穩。即使今年漲價三次，上半年毛利率比去年同期下降6％，明年希望影響5到6％的毛利率至少其中50～60％能順利轉嫁，改善毛利率。

(時報資訊)

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