【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】根據市場研究機關IC Insights提出的第三季半導體產值研究報告，三星電子蟬聯世界冠軍，英特爾和台積電則分別排名第二和第三名。

　報告指出，全球前15大半導體製造商第三季半導體銷售額預估較第二季成長7%，達到1115.2億美元。

　其中，三星電子第三季半導體總銷售額穩居龍頭寶座，季增10%，達到223.2億美元。

　英特爾排名第二，但該季銷售額估季減3%，達到187.8億美元，是前15大半導體製造商唯一營收下滑的公司。

　台積電的半導體營收估季增11%，達到147.5億美元，排名第三。該公司上周公布8月合併營收年增11.8%，達到1,374.27億元（新台幣），創下單月歷史次高和歷年同期新高。

分析師表示，以台積電7、8月的營收表現來看，其9月營收可望上看1,500億元，再創歷史新高，其第三季營收將達到目標區間的高標。

　第四到第五名分別是SK海力士半導體銷售額預估季增10%，達到101.3億美元，以及美光產值季增10%，估計達到84.6億美元。

　第六名為高通，其第三季半導體產值估成長12%，第七名為輝達估成長8%，博通（季增7%）和聯發科（季增2%）分別排名第8名和第9名。

(時報資訊)

#半導體 #產值 #三星 #英特爾 #台積電

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