【時報記者林資傑台北報導】永豐實(6790)上市前公開承銷現增新股2萬2223張，其中1.6萬張於7～9日以底價每股44.07元競價拍賣，於今（13）日完成開標。合格標單共1915張、得標筆數1140筆，得標價格介於53.12～180元，得標均價為55.38元。

永豐實後續尚有4600張新股將於15～17日進行公開申購，按規定依得標均價計算並以最低承銷價44.07元的1.18倍為上限，承銷價訂為52元，以今日興櫃交易均價62.15元計算，抽中一張潛在獲利約達1萬元。預計23日公開抽籤。

永豐實目前生產據點包括台灣楊梅、清水及中國大陸揚州、昆山紙品廠，以及台灣桃園潔品廠。旗下包括「五月花」、「得意」、「柔情」等紙品品牌，以及主打天然的「橘子工坊」、訴求香氛的「植淨美」、實惠好用的「得意」等潔品品牌。

永豐實2021年前8月自結合併營收64.8億元、年減1.47％。不過，受惠匯兌收益帶動業外轉盈挹注，上半年歸屬母公司稅後淨利6.75億元、年增5.36％，每股盈餘（EPS）2.76元，雙創同期新高。預計上市掛牌後，實收資本額將自24.49億元增至26.71億元。

(時報資訊)

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