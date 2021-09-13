「FBI帥哥」網紅鄧佳華，日前高調宣布在日月光上班，沒想到才一週宣布離職，隨後被主播連千毅網羅至旗下公司後，才上工2天就因為「無法克服對蝦子的恐懼」，自行宣布離職，沒想到連千毅似乎不放棄他，再次釋出善意，表示願意讓他改當「直播小幫手」。

根據《三立新聞網》報導，連千毅表示跟澎恰恰聊到凌晨五點，醒來後才發現鄧佳華發文表示「無法勝任這份工作」，僅僅上工2天後就決定離職，由於鄧佳華並未事先告知，讓他得知此事時相當詫異，不過也幫忙緩頰可能是年輕人怕累而已，並表示：「蝦子工作沒辦法勝任，就來當直播小幫手就好了」，但還是要看鄧佳華是否願意接受此安排。

鄧佳華坦言無法克服對蝦子的恐懼，導致工作上每個步驟都做不好，自知無法勝任這份工作的情況下，才會自行宣布離職，但也不忘向連千毅道出心理話：「我是遵從您的，不管未來的路該怎麼走，我永遠記住您對我的好，我會用空白時間，讀很多文學來充實自己」，求職路接連的不順遂，似乎讓他想先沉澱一下心情。

眼見鄧佳華兩份工作都做不久，讓許多網友紛紛留言嘲諷：「藉口來了，你以為錢那麽好賺喔」、「有工作還不珍惜，清糞坑都有人在做了」、「是不是再收集各家公司的員工制服」、「你要不要專心做網紅，讓大家抖內你就好」。

(時報資訊)