永豐實（6790）初次上市股票承銷案採80％競價拍賣、20％公開申購辦理，競價拍賣完成，得標均價55.38元，公開申購價52元，預計15～17日進行公開申購。

本次參與投標的合格標單1,915筆，得標筆數1,140筆，今（13）日於證交所經由公開方式完成電腦開標作業，得標加權平均價為55.38元，公開申購承銷價為52元。永豐實辦理競價拍賣總計16,000張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格。

依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，永豐實競拍最低承銷價為44.07元，若依其得標加權平均價格計算並以最低承銷價格1.18倍為上限，本次辦理公開申購價格為52元。公司辦理公開申購股數計4,600張，於15日至17日申購，23日公開抽籤。

永豐實2019、2020年營收105.49億元、101.48億元，稅後淨利4.65億元、14.87億元，EPS為1.92元、6.12元，2021上半年營收50.17億元，稅後淨利6.75億元、年增5.36％，EPS為2.76元。

永豐實將瞄準民生消費市場3大趨勢：疫後經濟、宅經濟、綠色經濟發展。其中，9月上市的橘子工坊洗病毒洗衣精，取得美國FDA規範實驗室驗證，可洗去人體COVID-19病毒，多樣產品也將陸續送驗，以國際認證規格守護消費者的健康；旗下電商服務近3年快速成長，將持續運用Omni-channel（全通路行銷）的發展優勢，緊抓宅經濟驅使的網路零售。

(時報資訊)

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