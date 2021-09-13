瑩碩生技（6677）13日宣佈，與北京中關村知名製藥企業簽訂獨家合作協議，針對二項困難學名藥展開技術授權、藥物開發、臨床試驗、生產與銷售等全方位的長期夥伴關係，攜手進軍中國近年加速成長的慢性病藥物市場。

根據協議，瑩碩將獨家授權北京藥企在中國地區開發與商業化複方神經/精神科用藥、高血壓合併良性前列腺增生(BPH)用藥等二項產品，雙方將共同進行藥物開發、臨床試驗與領證事宜，瑩碩則依藥品的開發時程，享有簽約金、里程碑金以及產品上市後的銷售分潤權利金。

瑩碩總經理顏麟權表示，中國人口老齡化進程加快、人口基數又大，慢性病人數攀升帶動相關藥物需求的增加；此外，民眾生活所得提升、醫保覆蓋範圍擴增，慢性病患者的支付能力提升，激發許多相關治療藥物的積極投入，中國的慢性病用藥正值加速發展階段。

顏麟權進一步表示，本次與北京藥企合作的二項產品皆具獨特利基。其中，複方神經/精神科用藥屬於精神科常用藥品，根據全球知名醫藥資訊顧問公司IQVIA資料顯示，2020年該款藥品在中國市場的銷售額約為3.7億人民幣且持續成長中，並已納入2020年版中國國家醫保藥品目錄。不過該款藥物因技術門檻高並有執行臨床試驗的難度，迄今尚無通過一致性評價的產品上市，且自2016年中國實施一致性評價以來也無任何臨床備案登記的公示。

另一項高血壓合併BPH藥物為一緩控釋劑型，能快速應用瑩碩自主平台CORS（滲透泵控制釋放系統）的開發優勢。該款藥品也列入中國國家醫保藥品目錄產品，目前尚無通過一致性評價的產品上市，根據IQVIA資料顯示，該藥物在中國市場2018年~2020年複合成長率達到19%，2020年銷售額約1.4億人民幣，整體銷售正逐年上升。

顏麟權指出，結盟北京藥企於當地市場的優勢地位，有機會加速二大合作產品的開發時程，爭取首家通過一致性評價藥品，快速搶占市場商機。

此次結盟的北京中關村藥企為一家國家級高新技術企業，是集技術研發、生產、行銷於一體的製藥企業，專精於高端複雜製劑技術的開發，該企業於2020年入選北京市民營企業中小百強，是該行業中的標竿企業。瑩碩表示，這是雙方的首次合作，有助完善瑩碩在中國一致性評價的策略佈局並擴大市占。

(時報資訊)

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