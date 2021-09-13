【時報-台北電】今早A股三大指數開盤漲跌不一，煤炭、有色、化工、石油等週期板塊再度走強，環保、航運板塊拉升走強；景點旅遊、酒店餐飲相關板塊下挫，半導體晶片股表現低迷。
兩市午後延續分化走勢。元宇宙概念、遊戲股再度大漲，風電、黃金概念股活躍；軍工、汽車股走弱，鴻蒙概念、MINILED板塊持續低迷。旅遊股賣壓承重，桂林旅遊、西安旅遊、天目湖、西藏旅遊、宋城演藝、雲南旅遊等遭遇重挫。
收盤，滬指報3715.37點，漲0.33%，成交額為6962億元；深成指報14705.83點，跌0.45%，成交額為7670億元；創指報3194.27點，跌1.17%，成交額為2658億元。滬深兩市成交額連續第39個交易日突破1萬億元。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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