【時報-台北電】今早A股三大指數開盤漲跌不一，煤炭、有色、化工、石油等週期板塊再度走強，環保、航運板塊拉升走強；景點旅遊、酒店餐飲相關板塊下挫，半導體晶片股表現低迷。

兩市午後延續分化走勢。元宇宙概念、遊戲股再度大漲，風電、黃金概念股活躍；軍工、汽車股走弱，鴻蒙概念、MINILED板塊持續低迷。旅遊股賣壓承重，桂林旅遊、西安旅遊、天目湖、西藏旅遊、宋城演藝、雲南旅遊等遭遇重挫。

收盤，滬指報3715.37點，漲0.33%，成交額為6962億元；深成指報14705.83點，跌0.45%，成交額為7670億元；創指報3194.27點，跌1.17%，成交額為2658億元。滬深兩市成交額連續第39個交易日突破1萬億元。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#滬指 #A股

主要市場指數

紐約道瓊
34607.72 -271.68(0.78%)
09/11
S&P500
4458.58 -34.70(0.77%)
09/11
Nasdaq
15115.49 -132.81(0.87%)
09/11
費半指數
3416.66 +25.82(0.76%)
09/11
日經225
30447.37 +65.53(0.22%)
14:15
南韓KOSPI
3127.86 +2.10(0.07%)
14:32
香港恆生
25813.81 -392.10(1.50%)
16:08
上證指數
3715.37 +12.26(0.33%)
15:00
深圳成指
14705.83 -66.04(0.45%)
16:29
英國FTSE
7063.76 +34.56(0.49%)
16:41
法國CAC
6687.79 +24.02(0.36%)
16:41
德國DAX
15710.85 +101.04(0.65%)
16:41

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