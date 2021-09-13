【時報記者張漢綺台北報導】受惠於美系客戶新機拉貨，康控-KY(4943)8月合併營收回升到3.7億元，為今年1月以來新高，康控-KY表示，下半年會比上半年好，由於明年有較多的新案，且車用等出貨穩定成長，明年營運值得期待；不過受到台股走跌影響，康控-KY今天除息股價開低收低，未能填息。

康控-KY今天除息，每股配發現金股息0.10000638元，今天股價開低收低，未能順利填息。

康控-KY近幾年啟動轉型，手機聲學元件佔公司營收比重已從2016年的超過80%降至2020年的30%，汽車零組件佔比去年已拉升至9%，目前康控-KY車用產品除原有的感測器機構件，去年開始朝向模組化產品，包括：電動馬達零件、自動啟停裝置等，並透過Tier 1客戶的一個產品切入美國電動車大廠，康控-KY也有機會再增加另一個Tier 1客戶，供應與汽車馬達相關產品，預計2022年有業績貢獻。

康控-KY預估，今年車用產品佔比可望達20%。

雖然轉型成果還待顯現，但從明年客戶有較多新案來看，康控-KY認為，明年營運可以期待。

隨著蘋果新產品開始拉貨，且車用產品逐步放量，康控-KY 8月合併營收回升到3.7億元，月增20.13%，為今年1月以來新高，累計前8月合併營收為20.7億元，年減21.8%；康控-KY預估，下半年會比上半年好。

(時報資訊)

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