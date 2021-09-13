電動車熱潮，帶動第三代半導體材料登上重要投資舞台，鴻海甚至喊出它可望成為台灣新護國神山。此趨勢下，專家建議，可以留意碳化矽(SiC)及氮化鎵(GaN)等供應鏈，從中挖掘值得超前部署的成長標的，以參與第三代半導體商機。

9月股市 存有兩大變數

近期華爾街大咖們，紛紛喊出美股9月恐有修正風險，著實令不少投資人擔心若成真，台股是否也會跟著大修正。萬寶投顧楊惠宇表示，美股9月有最大的兩個不確定因素，一是疫情及聯準會動態，其中疫情部份在歷經近兩年的和病毒共處後，疫苗覆蓋率增加下，影響己漸漸減少，輝瑞表示到明年將有充足疫苗給「所有想接種者」施打，甚至己有「口服藥」可能問世，相信人類將逐漸走出疫情陰霾，迎接燦爛陽光。

二是減債，則要視經濟狀況而定，從公佈的數據來看，美國除了失業率符合預期外，其它非農就業及製造等通通不如預期，所以讓高盛調降第四季GDP成長，這是好，還是不好？正所謂「對的時機遇見對的人」，對的人在不對的時機也是惘然，現在市場對的時機就是聯準會不要太早收錢，而不要太早收錢的條件，就是經濟還需要刺激，經濟數據在此刻應如何解讀，值得投資人深思。

全球掀電動車旋風 第三代半導體紅不讓

楊惠宇指出，再半個月，第三季將結束，大多公司今年好不好，都己翻牌底定，股市反應的是未來，此時「有夢最美」，那企業主們都在做著什麼大夢呢？

Subaru預告將推出第一款純電動的跨界休旅車、通用設定在2035年停止販售燃油車，電動車雖然很好，但是充電是個問題，因此要廣設充電椿或充電站。不過，如果充電需要好幾個小時，恐怕會讓人抓狂。再者，充好電後，開個二個小時，電力系統就警告快沒電了，也會令人心驚膽跳，這些問題必須克服，才能看到滿街電動車的光景。

所幸碳化矽(SiC)的出現，有助於解決這些難題，因為相較於傳統矽(Si)晶片，碳化矽可以降低電能轉換損耗、電源轉換系統成本，以及提升電動車的續航能力。

楊惠宇指出，碳化矽是矽與碳相鍵結而成的陶瓷狀化合物，電場強度為傳統矽的10倍、能隙(導電性)為矽的3倍。於是拿來做為半導體材料，因為它是世界第三硬物質，穩定特性可以節省50%以上能耗，加上散熱良好，應用於電動車的逆變器，能讓充電及馬達加速更快，也讓鴻海(2317)買下旺宏(2337)6吋晶圓廠要專攻第三代半導體，並喊出第三代半導體為台灣下一座「護國神山」，重要性不可言喻。

SiC、GaN是第三代半導體投資焦點

碳化矽、氮化鎵等第三代半導體材料，儼然是目前投資舞台焦點，楊惠宇建議，可以留意相關供應鏈，例如中美晶(5483)集團、漢磊(3707)、嘉晶(3016)、合晶(6182)。

楊惠宇指出，中美晶(5483)為全台攻第三代半導體最完整之集團，旗下有環球晶(6488)、宏捷科(8086)、朋程(8255)、茂矽(2342)等，分別在基板、磊晶、二極體及代工皆有佈局，其中環球晶合併全球第四大晶圓廠Siltronic後，將取得全球30%市占，成為僅次於信越化工的第二大廠，並有利鞏固在碳化矽料源的取得。

而宏捷科也因集團中環球晶及兆遠(4944)的基板優勢，有望從砷化鎵(GaAs)PA邁向氮化鎵(GaN)PA，更符合5G高功率及提升訊號覆蓋率需求，8月營收續創新高，中美晶佈局完整，可謂第三代半導體集團指標。

茂矽(2342)早期由DRAM轉型為6吋晶圓代工廠，在先進製程卡不上位，成熟製程又達不到經濟規模下，一度觸角伸及至太陽能電池及電子標籤，最後黯然收場又回到代工市場，幾次轉型不順也讓營運處於虧損狀態，直至朋程及強茂(2481)策略結盟下，一同進軍IGBT領域，主應用於電動車之電動控制、車載空調及充電樁逆變器等 3 個子系統，去年完成無塵室建置，今年將可開始試產。

楊惠宇強調，「十年磨一劍」正適用在漢磊(3707)身上，佈局第三代半導體己十年，為全台惟一己建置4及6吋SiC產能廠，英飛凌持續拉升訂單，加上通過中國比亞迪認證，因為單價比一般矽為主的代工好上10倍，讓毛利率一年內由2%跳升至13%，營收連三個月站上6億，今年順利由虧轉盈。

嘉晶(3016)為漢磊旗下據具量產氮化鎵(GaN)磊晶與碳化矽(SiC)磊晶的供應商，以往只做矽晶圓代工，和茂矽一樣面臨無法達到經濟規模的冏境，如今在第三代半導體導入車用及快充下，無論在毛利率或營收方面都開始提升，毛利率在一年內由8.4%漲至14.2%，營收連四個月站上4億，8月營收再創高，當然因為剛開始發酵，單看獲利會覺的本益比實在太高，但用產業的角度看，市場要的是未來能持續成長的題材，只要需求有，企業又能順利通過學習曲線拉高良率，自然獲利及營收就能快速成長，屆時本益比也會降低，屬於長線趨勢。

在晶圓長晶過程中會加入摻雜劑，而利用摻雜技術可以決定矽單晶棒的種類以及相對應的電阻，也就是決定矽片的導電類型，合晶(6182) 65％生重摻矽晶圓、35％為輕摻矽晶圓，轉投資上海晶盟已順利跨入12吋矽晶圓，並且將跨入6吋碳化矽矽晶圓研發，還沒有實質產出純題材，但因產品比重50%於車用晶片，在車用晶片缺貨下，8月營收也再創新高，本益比反而是相關個股中偏低者。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

(時報資訊)

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