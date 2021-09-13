（華碩攜手五大電信，9/15全面開賣ROG Phone5s系列。9月底前購買ROG Phone5s系列，登錄再送價值NT$3,990的ROG遊戲控制器3。圖／業者提供）

進入下半年智慧型手機市場的高階機大亂鬥之際，華碩主力機款ROG Phone5s也正式於9月15日起，在台於五大電信業者通路開賣，直接強碰蘋果iPhone13新機發表日。搭載高通最新Snapdragon888Plus5G處理器的ROG Phone5s系列，搭配指定資費方案、購機價0元起，攜手擴搶5G用戶的電信業者全面搶攻下半年台灣5G高階手機市場。

ROG Phone5s系列採用6.78吋144Hz/1ms AMOLED螢幕，透過配置高通Snapdragon888Plus5G處理器，為其帶來25％的效能提升，具360Hz原生觸控採樣率的ROG Phone5s系列，能讓音遊玩家透過其獨有的AirTrigger5多種手勢設定，帶來優異的遊戲表現。

於9月15日在五大電信通路開賣的版本，為ROG Phone5s16G/256G規格。於9月底前，在線上、線下全通路購買ROGPhone5s系列，登錄即送價值NT$3,990的ROG遊戲控制器3（送完為止）。五大電信僅販售。

ROG Phone5s系列也首度與音樂遊戲「Dynamix」合作、推出ROG玩家共和國主題曲〈RE：IGNITE〉音遊曲目，另於9月底前、在「Dynamix」內挑戰ROG活動歌曲排行榜並公開分享，華碩也祭出前三名大獎：分別為價值NT$37,990的ROG Phone5s Pro旗艦機冠軍獎、第二名送手工精緻塗裝ROG原創角色Se7en12吋公仔，與第三名送ROG電競椅或ROG Stris Go Type-C電競耳機等。

另10月份至全台ROGPhone專賣店試玩指定曲目，即可獲得「ROG×台酒電競泡麵」1碗（送完為止），另可再抽手工精緻塗裝ROG原創角色Se7en12吋公仔（1名）。

(時報資訊)

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