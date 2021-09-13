（宏碁積極打造多元生活風格品牌，推動在不同領域的跨界整合，並為贊助的澳洲超跑賽車團隊Brad Jones Racing，打造數位平台提供賽車所需的運算技術、數據整合及創新設備。圖／宏碁提供）

品牌廠宏碁（2353）積極打造多元生活風格品牌，推動在不同領域的跨界整合，自2017年起贊助澳洲超跑賽車團隊Brad Jones Racing後，並進一步提供旗下Predator及ConceptD系列電腦，為其打造數位平台提供賽車所需的運算技術、數據整合及創新設備，以先進的技術能力助賽車隊達成毫秒之差的速度推進。

本身就是賽車迷的宏碁大洋洲銷售總監Rod Bassi指出，在賽車運動之中，設備研發及創新的突破將提高性能表現，此回很高興能夠為合作夥伴Brad Jones Racing，透過旗下不同系列的電腦產品，應用技術創新將賽車每一個零件發揮極致效能，助其得以在賽道上因應任何挑戰。

賽車是一場團隊的運動，賽道場上，除了頂尖的賽車選手之外，背後的IT設備、資訊技術及數據資料等統整分析，更是發揮最大效益。隨著賽事的累積，數據量及物理技術等複雜度與日俱增，先進的IT設備將提供賽車團隊事半功倍的效益。

宏碁旗下產品Predator及ConceptD能同時進行大量數據彙整、串流、分析、零件進化及車型組裝設計，為賽隊建立全方面的資料庫及洞察，協助車手在排位賽時爭取最佳起跑位置、輪胎抓地力、過彎表現、空氣阻力或車輛性能表現上，皆能專注於每個零件、細節、效能，追求十分之一秒的速度極限，更是取得致勝秒數的重要關鍵。

Brad Jones Racing團隊創辦人Brad Jones提出，賽車手在每一場賽事之中都以超越自我的極限提升速度的展現，每一毫秒的差距都足以讓車隊贏得勝利，因此，感謝宏碁能提供先進的創新設備，並大幅提升數據及技術的準備工作，讓團隊只需專注於追求速度這件事。

(時報資訊)

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