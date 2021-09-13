【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】日媒報導，東南亞嚴竣的疫情導致零組件供應短缺，豐田、本田等日本主要汽車製造商本財年（截至2022年3月底）計畫減產的規模已經突破100萬輛，堪比去年新冠疫情剛爆發時的大規模減產。

日本最大汽車製造商豐田上周五宣布將2021財年全球生產目標調降至900萬輛，比其年初規畫的930萬台減少3%。

日產汽車日前宣布本財年將減產25萬輛。

本田汽車預估，受減產影響，其全年銷售量恐將下滑15萬輛。

鈴木汽車受到的打擊更大，預計全年減產35萬輛，相當於前一年產量縮水了一成。

馬自達預計將減產7萬輛，三菱汽車擬減產4萬輛，速霸陸則估將減產4萬輛。

東南亞是車用半導體的生產重鎮，該地區因為疫情嚴竣導致生產停擺，使全球車用晶片荒的問題更加雪上加霜。上周五美國最大汽車製造商通用汽車表示，下半年全球晶片短缺對通用的汽車銷售和生產造成的打擊超出先前預期。其財務長Paul Jacobson表示，晶片短缺將使通用下半年在北美的批發交貨量減少約20萬輛。

此外，迫於晶片供應吃緊，美國福特、法國雷諾、德國福斯和歐洲跨國汽車公司Stellantis等主要車商，都已宣布程度和期間不一的停產和減產措施。

中國汽車工業協會上周表示，晶片缺貨可能使中國8月的汽車產量減少50萬至70萬輛，將進一步衝擊汽車銷售表現。

中國工信部周一表示，晶片短缺問題還將再持續一段時間。

惠譽則出具報告指出，Delta新冠變種病毒引爆的疫情將繼續影響亞洲的晶片生產，使今年下半年的晶片供應短缺更加惡化，隨著新產能加入，全球晶片荒可望從2020年中開始改善，但直到2023年中仍無法完全解決晶片供應緊缺的問題。通用財務長日前則表示，半導體供應鏈可望在2022年「變得較為穩定」，但「不會回復到完全不吃緊」的狀態。

根據顧問公司AlixPartners在5月提出的預測，半導體晶片短缺估將使全球汽車產業今年營收損失1100億美元。

(時報資訊)