國內首檔免疫醫療ETF問世，富邦投信看準新冠疫情疫苗商機、生技產業的創新革命，以及癌症療法的龐大市場，15日起展開「富邦基因免疫生技（00897）ETF基金」募集，該ETF是國內首檔免疫醫療ETF，最低只要新台幣15,000元，就可以掌握全球著眼於最先進醫療技術的產業菁英，將爆發性成長企業，一網打盡。

富邦基因免疫生技（00897）ETF擬任經理人沈誌棠指出，新冠疫情之後，全球政府在科技產品的需求下紛紛爭搶晶片，促成了護國群山─台灣半導體業的浪潮，同時在「疫苗」是新冠疫情最佳解的背景下，各國政府更出現「搶疫苗」的趨勢，此也創造了Moderna、BioNTech等疫苗概念股大漲的投資機會；各國政府紛紛了解，除了科技產業以外，生技產業也會是未來發展重點之一。

此外，長期人口老化的趨勢逐漸到來，各種退化疾病問題將接踵而至，隨著第三波醫療技術的革新，諸多尖端醫療方法如癌症免疫醫療、基因醫療，在專家的努力之下逐步邁進，未來終究會需要更精細的手段、更複雜的技術面對疾病；面對醫療事業的發展，在未來mRNA疫苗技術、癌症免疫醫療、基因編輯技術相關投資機會，將在第三波醫療革新的浪潮下如雨後春筍般的出現。

富邦基因免疫生技（00897）ETF追蹤指數為NYSE FactSet全球基因免疫生技指數，該指數透過大數據資料庫，替投資人捕捉生技產業的第一線商機，並透過明確的投資策略輔以分散式的權重配置，投資在目前最夯的疫苗概念股比重有4成，且成分股單一股比重上限為4％，讓投資人可以在享受生技產業成長的過程中，相較投資單一個股，波動度較為穩定。

NYSE FactSet全球基因免疫生技指數的選股邏輯，是採用產業分類系統及供應鏈關係關鍵字，比對具主題關聯性公司，經市值、流動性及產業篩選後，納入供應鏈綜合關係關鍵字，取分數排名前50檔成分股所編製之指數。指數名稱的3個關鍵字基因、免疫、生技分別對應了全球與基因醫療、免疫醫療、生技製藥相關的產業趨勢。

沈誌棠進一步指出，該指數首先會在全球43個國家的股票中經由市值流動性篩選出股票母體；第二步經由FactSet產業分類系統挑選出與基因醫療、免疫治療相關領域的企業。第三步透過大數據資料庫計算股票池中企業的關鍵字分數，最後依照關鍵字分數取最高前50成為成分股。就權重條件而言，因為指數的聚焦於生技醫療前緣技術的企業，因此權重條件採取市值加權並加上單一個股權重上限4％的設定，同時達到穩定波動率以及增加收益率的效果。

疫情後隨著新冠疫情帶來的疫苗搶購潮及科技浪潮，該指數表現亦不亞於Nasdaq指數，自2019年底至8月底上漲約80％，沈誌棠認為，這顯示除了科技股以外，生技醫療產業在上中下游的支持下或可成為投資人另一項投資主題。另以資產配置的角度分析，基因免疫生技指數與美股大盤相關性約為60％，在具備優異的報酬以及與大盤表現中度相關的背景下，亦可提供投資人在主流的科技投資市場下一定程度的風險分散效果。

(時報資訊)