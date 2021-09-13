多數國家持續探討2050年前淨零碳排放的目標，以及將停止國際燃煤項目投資計畫；近期美國訪中國商議中美氣候變化合作，也談論到減碳外交的方向。凱基投信觀察到，除了中美兩國，日本也出奇招、幫助開發中的友邦國家減碳，順勢強化外交關係。

另一方面，凱基新興市場ESG永續主題債券基金預定經理人劉書銘表示，雖然金融市場面對通膨上升的環境，投資人情緒不免波動，不過以往經驗，通膨升溫多數反映總體需求改善，對新興企業債負面影響有限；而拉長線來看，據過去15年資料統計，新興企業債滾動一年的平均報酬率於通膨上升時約7.2％，相對高於通膨下降時的6.1％，代表通膨上升反而讓新興企業債的收益空間更有利，適合投資人趁現階段納入長期資產配置當中。

針對幫助開發中的友邦國家減碳，劉書銘指出日本的做法，是安排日本企業提供先進的節能減碳技術及產品，幫助開發中國家建立低碳排放的基礎建設與能源設施，如再生能源、廢棄物處理等，不僅改善當地基礎建設，也為日本企業貢獻獲利，而盟國會將碳排放權回饋給日本，幫助日本達到減碳目標，視為雙贏策略。

近年來，全球各國陸續宣示減碳目標，綠色轉型成為必然趨勢。劉書銘指出，當一個國家的外交、環保、基礎建設、企業獲利等全面兼顧時，政策效果更能面面俱到、立竿見影。據統計，無論是從立法、提出法案或進入立法程序的國家數來看，從2015年低於10個國家成長至2021年最近資料已超過40個國家，顯示邁向ESG或減碳的外交政策成為國際趨勢，有助帶動優秀的企業跟上經濟腳步，擁抱更多的綠色商機。

劉書銘指出，有些看似傳統的企業，如全球前三大水泥公司、墨西哥建材生產公司（CEMEX）主要生產水泥、瀝青等，就是透過改善生產技術、採用可再生能源等措施，目前達到企業30％電力消耗使用可再生能源，並於2020年受益其減碳成效，讓國際第三方機構Carbon Disclosure Project（CDP）在供應鏈評價中將其評級上調，更有助提升該企業發行企業債的價值。

(時報資訊)