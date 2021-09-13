【時報-台北電】據中國證券網報導，據大陸國家發展改革委9月13日消息，大陸國家發展改革委辦公廳向各地方和有關企業近日發出通知，就抓緊做好發電供熱企業直保煤炭中長期合約全覆蓋工作做出安排，要求推動煤炭中長期合約對發電供熱企業直保並全覆蓋，確保發電供熱用煤需要，守住民生用煤底線；發電供熱企業和煤炭企業在今年已簽訂中長期合約基礎上，再簽訂一批中長期合約，將發電供熱企業中長期合約占年度用煤量的比重提高到100%。（編輯整理：葉時安）
(時報資訊)
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