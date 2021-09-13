【時報-台北電】據中國證券網報導，據大陸國家發展改革委9月13日消息，大陸國家發展改革委辦公廳向各地方和有關企業近日發出通知，就抓緊做好發電供熱企業直保煤炭中長期合約全覆蓋工作做出安排，要求推動煤炭中長期合約對發電供熱企業直保並全覆蓋，確保發電供熱用煤需要，守住民生用煤底線；發電供熱企業和煤炭企業在今年已簽訂中長期合約基礎上，再簽訂一批中長期合約，將發電供熱企業中長期合約占年度用煤量的比重提高到100%。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

#民生用煤 #發電供熱用煤

主要市場指數

紐約道瓊
34607.72 -271.68(0.78%)
09/11
S&P500
4458.58 -34.70(0.77%)
09/11
Nasdaq
15115.49 -132.81(0.87%)
09/11
費半指數
3416.66 +25.82(0.76%)
09/11
日經225
30447.37 +65.53(0.22%)
14:15
南韓KOSPI
3127.86 +2.10(0.07%)
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香港恆生
25813.81 -392.10(1.50%)
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上證指數
3715.37 +12.26(0.33%)
15:00
深圳成指
14705.83 -66.04(0.45%)
16:29
英國FTSE
7063.76 +34.56(0.49%)
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法國CAC
6687.79 +24.02(0.36%)
16:41
德國DAX
15710.85 +101.04(0.65%)
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