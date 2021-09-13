【時報記者莊丙農台北報導】台驊投控(2636)今年辦理現金增資10,000張，每股認購價為140元，公開申購張數為850張，共吸引77,568張申購單，中籤率1.09％，預計增資新股於9月23日上市。台驊今天收在151.5元，若股價維持在這附近，中籤投資人小賺萬餘元。

台驊投控擁有海、空、鐵、路完整物流產品布局，自去年以來，新冠肺炎疫情產生之遠距通訊需求，包括電子商務、防疫物資、居家生活及辦公用品等需求同步成長，供應鏈庫存回補需求導致艙位與空櫃供不應求，貨櫃又因缺櫃、缺艙、塞港及缺工造成全部航線運價大幅調整，加上防疫物資運輸強勁及電子產業供應鏈需求暢旺，帶動空運貨量及運價飆漲。

8月營收再創新高達36.94億元，月增9.71％，前8月營收達208.24億元，營收首度突破200億元大關，年增134.28％。

海運業務在天災及Delta變種病毒蔓延影響下，艙位供給更加吃緊，又適逢海運旺季的強勁需求，供需失衡推升海運價格上漲，台驊得力於長期往來航商穩定貨源以及業務規模優勢，海運單月營收達28.22億元，年增287％。

空運方面，亦因大陸於上海浦東機場擴大實施防疫檢測及隔離規定造成運力持續短缺，加上即將進入電子產品出貨旺季，空運運價仍持續上揚，空運單月營收5.18億元，年增58％。在航運產業供需失衡短期仍不見緩解下，預計運費價格仍將維持高檔，台驊後市展望樂觀。

(時報資訊)

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