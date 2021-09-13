對於越來越多的台資銀行加入澳洲戰場，一銀已準備好「新藍海」策略，一銀總經理鄭美玲在上週本報所舉辦的「2021新東協 新台商、新機會」論壇中指出，為了在市場的價格競爭之外找到新的「藍海」策略，一銀已致力往包括開發非台商客群、強化聯貸策略、靈活行銷團隊、掌握土建融專業等四大面向作為新發展利基。

鄭美玲在會中表示，2016年一銀布里斯本分行的客群全是台商客戶 ，但目前的澳洲 、香港、德國等非台商的客群佔比已達15%，另外也和澳洲四大行密切聯絡國際聯貸合作。此外，一銀並以布里斯本作為布建澳洲行銷團隊的基地，進而跨足雪梨、墨爾本等大城市開發更多潛在商機。

而在土建融業務方面，一銀更是精研當地的土建融法規，包括當地的成數上限、土地申請開發核准程序、動撥時點等建立起因應當地規定的標準化作業程序，助許多台商在當地完成商辦不動產的開發；對此她強調，一銀不會忘記支持台商的使命，但在發展上也必須兼顧「在地化」及「差異化」，不能只靠台商客戶，在拓展多元客層之下，現在一銀的布里斯本分行，已成為一銀放款規模最大的海外分行，不只比起紐約，連比香港分行都高。

鄭美玲也從一銀南向布局柬埔寨與澳洲的經驗，來提示金融業「在地化」布局的重要性，包括人才培訓及客戶都為一銀在地化布局的重點；尤其是人才的培訓，鄭美玲指出，一銀在海外人才的培育是「雙向」的，不僅從台灣培養優秀的人才派往海外分行，還會將海外分行在地人員調回台灣總行來實習與訓練，一方面強化向心力，另一方面也更了解台灣的法遵與風控。

鄭美玲引數據分析，2020年一銀的稅前淨利為184億元，海外獲利佔全行獲利比重為45%，其中新南向佔3成，重要性由此可見，相較於其他的台資銀行，一銀同時在南北越都有布點，是重要的優勢，倘若以2020年數據對比2019年來看，即使2020年海外市場籠罩在新冠疫情中，但一銀在新南向市場仍有佳績，包括放款成長率11%，獲利成長率40%，可說大有展獲。

金邊分行是一銀獲利最多的海外分行，對此鄭美玲指出，除了服務台商客群之外，一銀也致力開拓在當地的柬籍華裔客層，目前佔柬國分行比重已達9成，除此之外，在澳洲的布里斯本分行，一銀同樣也積極開拓更多樣化的客戶群。

(時報資訊)