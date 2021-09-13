【時報記者莊丙農台北報導】台灣指數公司新編「台灣指數公司台灣全市場半導體精選30指數」(簡稱「台灣全市場半導體精選30指數」)，今天起發布盤中即時指數。前三大成分股為晶圓雙雄及聯發科(2454)，回溯至2016年7月至今報酬率近300％。

「台灣全市場半導體精選30指數」以涵蓋上市、上櫃市場中產業分類屬「半導體業」股票的台灣全市場半導體指數為母指數，篩選發行市值前30大股票。台灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，自2016年7月至2021年7月底之累積報酬率為298.46％、2020年殖利率4.51％，表現均優於發行量加權報酬指數(134.65％、4.32％)、台灣全市場報酬指數(142.74％、4.34％)。

指數成分股依規則每年3、6、9、12月定期調整四次，指數權重前十大成分股為台積電(2330)、聯發科、聯電(2303)、日月光投控(3711)、瑞昱(2379)、矽力-KY(6415)、環球晶(6488)、聯詠(3034)、世界(5347)及譜瑞-KY(4966)。

依據世界半導體貿易統計組織（WSTS）預估，受惠需求強勁，2021-2022年全球半導體業產值將由5,272億成長至5,734億美元，成長約8.8％；另工研院IEK產科所預測2021年台灣半導體產值將攀升至新台幣3.8兆元，創下新里程碑，年成長率達18.1％，優於全球半導體業平均10％水準；台灣半導體產業供應鏈完整，全球半導體產業朝正向發展，台灣半導體業未來潛力亦備受期待。

(時報資訊)

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