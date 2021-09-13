台灣指數公司新編「台灣全市場半導體精選30指數」，表彰台灣半導體業代表性股票之投資組合績效表現。自9月13日（周一）起委請證交所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

該指數成分股依規則每年3、6、9、12月定期調整四次，指數權重前十大成分股為台積電、聯發科、聯電、日月光投控、瑞昱、矽力-KY、環球晶、聯詠、世界及譜瑞-KY。

台灣全市場半導體精選30指數，以涵蓋上市、上櫃市場中產業分類屬「半導體業」股票之台灣全市場半導體指數為母指數，篩選發行市值前30大股票，採自由流通市值加權方法計算，作為台灣半導體業代表性股票之投資標竿指數。

該指數並可應用於設計以臺灣半導體為主題特色之指數金融商品，如ETF、ETN、基金、期權或店頭商品等，提供投資人多樣化的指數化投資選項。

台灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，台灣全市場半導體精選30指數，自2016年7月至2021年7月底累積報酬率為298.46％、2020年殖利率4.51％，表現均優於台灣證券交易所發行量加權報酬指數（134.65％、4.32％）、台灣全市場報酬指數（142.74％、4.34％）。

依據世界半導體貿易統計組織（WSTS）預估，受惠需求強勁，2021～2022年全球半導體業產值，將由5,272億成長至5,734億美元，成長約8.8％。

另工研院IEK產科所預測，2021年台灣半導體產值將攀升至3.8兆元，創下新里程碑，年成長率達18.1％，優於全球半導體業平均10％水準；台灣半導體產業供應鏈完整，國際地位舉足輕重，全球半導體產業朝正向發展，台灣半導體業未來潛力亦備受期待。

(時報資訊)

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