合庫目前在新南向國家共有13個據點，其中，在東協就有11個，合庫最早以菲律賓馬尼拉分行為灘頭堡，不過現在布局重心已有轉變，合庫總經理林衍茂上週在出席本報所舉辦的「2021新東協、新台商、新機會」論壇時指出，目前已以金邊為最重要的東協布局重心，同時現在積極籌設越南分行，可說合庫在東協布局上最重視的2個國家，其中對於柬埔寨，林衍茂進而指出，包括允許直接用美元流通交易的外匯開放、政治穩定、政策對外開放，以及自動化設備越益普及和生活品質帶動消費等四大優勢，讓合庫高度看好柬埔寨的發展前景。

林衍茂在該場論壇中分析，柬國允許美元流通交易，可助金融業降低交易成本、減少匯兌風險，而生活品質的提升，也將帶動當地人民對於醫療、金融等消費服務需求；他進而指出，包括目前柬國的資本市場亦在不斷成長，今年第一季和去年同期相較，股市交易量成長8倍之多，股市總市值更從去年第一季的5.37億美元，大幅上漲345％，資本市場成長力道強勁由此可見。

除此之外林衍茂也看好柬國的匯率波動越來越走向穩定，他從柬國當地貨幣「瑞爾」來分析，過去10年柬國的匯率變化約在7.5％，近2年則降至約3％左右，匯率波動明顯縮小，柬國央行鼓勵使用當地貨幣瑞爾的策略可說奏效。

儘管柬國發展優勢很多，但仍有風險必須注意，對此林衍茂深入分析，柬國產業過度集中在旅遊業、成衣業及建築業，以及柬國與土地所有權相關的「硬卡」、「軟卡」制度衍生出現在市場經常看到的詐騙行為，和20％的資本利得稅將在2022年實施，都是前往柬國布局時，必須留心的投資風險；此外，即將上路的「社會保障年金」的4％提撥率，以及歐美開始撤銷部分柬國貿易優惠待遇等，擬前往布局的台商都必須提前作好因應準備。

對於硬卡與軟卡制度，林衍茂進而說明，柬國僅限當地人民有土地所有權，外人僅能有建物產權，而土地所有權則分成「硬卡」及「軟卡」，目前最常見的詐騙，就是「一地兩賣」：「5個人出錢各買到1／4這種持分數兜不攏的情況時有所聞！」不過林衍茂也表示，金邊是所有東協國家首都裡平均房價最低，目前不動產仍有一定成長力道，例如即使疫情衝擊，今年首季的房價成長3.5％～4.8％，租金報酬率則有8％～10％。

(時報資訊)