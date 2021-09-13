【時報記者林資傑台北報導】工業電腦廠維田(6570)受惠歐美客戶訂單動能復甦，2021年營運動能顯著轉強，7、8月合併營收分創歷史新高及次高佳績。在客戶訂單需求增加帶動下，法人看好下半年成長動能續旺，全年營運成長可期。

維田股價自6月起顯著轉強，8月底下探30.3元後止跌回升，9日起上攻力道轉強，今（13）日開高後在買盤敲進下量增走高，最高勁揚6.1％至36.5元，終場上漲3.2％、收於35.5元，雙創去年9月中以來1年高點。

維田公布2021年8月自結合併營收0.79億元，雖較7月0.85億元新高減少7.17％、仍較去年同期0.52億元成長達53.05％，改寫歷史次高。累計前8月合併營收5.38億元，較去年同期4.05億元成長達32.8％，續創同期新高。

維田去年營運因疫情導致歐美客戶專案停滯而遭受衝擊，公司對此拓展醫療及防疫產品線，盼降低應用產業集中風險。而去年中斥資買下原向專業伺服器機殼廠勤誠承租的中和廠，全新製造中心1月正式啟用，配合歐美客戶訂單需求回升，使今年營運動能逐步恢復。

展望今年，維田預期不鏽鋼全防水產品可望維持穩定成長，而智聯網（AIoT）產品已有顯著營收貢獻，今年將導入歐美行銷通路。另持續投入智動化事業處，逐步開展智慧機械及人工智慧（AI）機器視覺應用領域。

維田指出，未來疫情、供應鏈物料短缺及漲價問題仍是經營最大挑戰，面對缺料狀況愈趨嚴重，對此提高庫存、新增採購管道等措施因應，確認客戶先前下訂長單配合調整出貨時程、提前安排運輸方式以控制成本，以持續創造成長動能，達成營收及獲利預算目標。

(時報資訊)

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