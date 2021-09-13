疫情震撼彈重創東協，但也為東協帶來許多後疫商機。元大投信董事長劉宗聖日前在本報所舉辦的「2021新東協．新台商．新機會」論壇中指出，此次主題談「新東協、新台商、新機會」他很認同，但新台商應該叫「新台企」，用思維尋找新商機，過去的「台商」逐水草而居，只是「生產者」，但「台企」要建構上中下游生態系統，不只生產、必須是供應者，才能掌握東協新經濟、新生活、創新基建等大商機。

劉宗聖指出，近期大陸出了一份報告探討東協會不會是下個中國，就人口來看，東協6.7億人，是大陸一半、貿易出口也是大陸一半，但東協GDP只占全球3.6％、大陸占16％，人口貿易量就量能占了一半，但價值來說只剩五分之一，東協與大陸的零合與競合還需要時間。

身為「泰國女婿」的劉宗聖表示，每日必讀三份報，泰國世界日報、新加坡聯合早報與星州日報掌握東協最新動態。他指出，新加坡兩劑疫苗施打比率達81％，最新政策是「與疫情共存，不是清零」讓國內消費穩健；而泰國內需受創比想像嚴峻許多，觀光、零售受疫情衝擊大，新加坡七月通脹率達2.5％創八年新高。

劉宗聖指出，東協數位商機帶動當地相關基建需求。像新加坡線上零售消費占比在疫後仍高於疫前，消費習慣己改變，而馬來西亞過去有許多華人喜歡到號子打聽消息，但去年封城後全改線上。

劉宗聖直指三大趨勢：一、疫情帶來的生活型態改變，像是數位商機、電商、Fintech、互聯網加速在東協發展；二、ESG浪潮帶來全球趨勢發展：再生能源電廠如風電、太陽能電廠應用、綠鋁提煉、電動車；三、美中長期競合關係帶來供應鏈轉移：像是半導體產業鏈美系供應鏈、半導體封測等從大陸移出。

(時報資訊)